Футболист московского клуба отказал сборной России

Российский защитник „Динамо“ 20-летний Саба Сазонов, являющийся гражданином Грузии, будет выступать за молодежную сборную Грузии, сообщается в телеграм-канале московского клуба.

В январе Сазонов говорил „Матч ТВ“, что пока не решил, за какую команду планирует играть. По словам футболиста, с ним связывались представители и российской, и грузинской молодежных сборных, но до конкретного вызова дело не дошло. „Конечно, хотелось бы заиграть за сборную России, потому что я воспитанник именно российской школы футбола“, — сказал Сазонов.

Несмотря на выбор в пользу Грузии, футболист не намерен менять клуб и останется в „Динамо“.

Если футболист сыграет официальную игру за молодежную сборную Грузии, то сейчас в моменте его статус становится легионерским. Один раз через FIFA он будет иметь право поменять спортивное гражданство на российское и выступать за сборную России. Для этого нужно получить разрешение FIFA.

Мать Сазонова родом из Грузии. При этом игрок является воспитанником академии „Зенита“. К „Динамо“ защитник присоединился летом 2021 года – на его счету 16 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.

