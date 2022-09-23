Кристи Сааре: если вы перестанете потреблять алкоголь и курить, качество вашей жизни не ухудшится

Кристи Сааре, которая посредством различных инициатив старается повышать уровень финансовой грамотности жителей Эстонии, озвучивает один из первых вопросов, которые многие люди ей задают: „На чем можно экономить, чтобы при этом не страдало качество жизни?“ Или другими словами: как превратить расходы в сбережения?

„Я всегда несу такой очень четкий посыл: если вы перестанете потреблять алкогольную и табачную продукцию, качество вашей жизни не ухудшится, а, наоборот, улучшится, – говорит Сааре. – В частности, это поможет создать из сэкономленных средств денежный буфер для оплаты счетов за отопление, что в нынешних реалиях многие люди уже и так начали делать“.

Основательница Клуба женщин-инвесторов рассказывает о скрытых расходах и незаработанном доходе и призывает всех подумать, как сильно, например, алкоголь на самом деле влияет на содержимое их кошельков.

„Не нужно сильно драматизировать ситуацию и мыслить в стиле „с завтрашнего дня я буду совершенно другим человеком“. Привычки можно менять потихоньку, чтобы они сами собой становились частью образа жизни. Финансово грамотное мышление начинается с планирования и небольших решений и шагов“, – говорит она, казалось бы, простые вещи.

Но как все это работает в реальной жизни? „Ты садишься и обдумываешь, что ты будешь делать и что не будешь. Ты решаешь, что будешь есть завтра и что тебе для этого нужно купить в магазине, и удивляешься, что в таком случае на еду тратится меньше денег, чем при совершении импульсивных покупок в спешке и в уставшем и голодном состоянии“.

Благодаря изменению привычек улучшается самочувствие и толстеет кошелек

Сааре не понимает, почему употребление алкоголя превратилось в социальную привычку – будь то чоканье стаканами, наслаждение коктейлем в прекрасный летний день или тому подобное.