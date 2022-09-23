Кристи Сааре: если вы перестанете потреблять алкоголь и курить, качество вашей жизни не ухудшится(8)
Инвестор Кристи Сааре не понимает, почему употребление алкоголя превратилось в социальную привычку, и делится советами о том, как превратить расходы в сбережения.
Кристи Сааре, которая посредством различных инициатив старается повышать уровень финансовой грамотности жителей Эстонии, озвучивает один из первых вопросов, которые многие люди ей задают: „На чем можно экономить, чтобы при этом не страдало качество жизни?“ Или другими словами: как превратить расходы в сбережения?
„Я всегда несу такой очень четкий посыл: если вы перестанете потреблять алкогольную и табачную продукцию, качество вашей жизни не ухудшится, а, наоборот, улучшится, – говорит Сааре. – В частности, это поможет создать из сэкономленных средств денежный буфер для оплаты счетов за отопление, что в нынешних реалиях многие люди уже и так начали делать“.
Основательница Клуба женщин-инвесторов рассказывает о скрытых расходах и незаработанном доходе и призывает всех подумать, как сильно, например, алкоголь на самом деле влияет на содержимое их кошельков.
„Не нужно сильно драматизировать ситуацию и мыслить в стиле „с завтрашнего дня я буду совершенно другим человеком“. Привычки можно менять потихоньку, чтобы они сами собой становились частью образа жизни. Финансово грамотное мышление начинается с планирования и небольших решений и шагов“, – говорит она, казалось бы, простые вещи.
Но как все это работает в реальной жизни? „Ты садишься и обдумываешь, что ты будешь делать и что не будешь. Ты решаешь, что будешь есть завтра и что тебе для этого нужно купить в магазине, и удивляешься, что в таком случае на еду тратится меньше денег, чем при совершении импульсивных покупок в спешке и в уставшем и голодном состоянии“.
Благодаря изменению привычек улучшается самочувствие и толстеет кошелек
Сааре не понимает, почему употребление алкоголя превратилось в социальную привычку – будь то чоканье стаканами, наслаждение коктейлем в прекрасный летний день или тому подобное.
„Почему-то считается, что употребление алкоголя является непременной частью жизни. Но ведь на самом деле это не так. Человек должен пить лишь тогда, когда ему хочется. Когда вы приглашаете в гости друзей, не нужно печатать им в сообщении, чтобы они взяли с собой напитки! Точно так же можно убрать последнюю строку списка покупок – алкоголь. Соблазн всегда иметь дома под рукой алкогольный
напиток тотчас испарится, если вы перестанете приносить такой напиток домой. Либо вы можете перейти на безалкогольный коктейль“, – рассказывает Сааре.
Как показывает ее опыт, когда человек начинает формировать в себе новые привычки, он очень скоро обнаруживает, что жизнь без алкоголя ничуть не менее ценна. Совсем наоборот.
„Если вы начнете менять свои потребительские привычки, вы можете по-настоящему удивиться: в конце месяца на банковском счете останется реально больше денег. Объем сбережений зависит уже от привычек каждого отдельного человека, но нередко он составляет сотню евро в месяц“, – приводит она пример.
Сааре рада тому, что инвестирование и кампания „В сентябре не пьем“, призывающая на время отказаться от алкоголя, ориентированы на укоренение осознанного мышления.
„Это вопрос свободы выбора каждого человека – предпочитает ли он получать сиюминутное наслаждение или инвестировать деньги, чтобы наслаждаться лучшей жизнью спустя 5, 10 и 20 лет. К счастью, сейчас ситуация такова, что начать инвестировать можно с любой суммы. Вы можете отправить на биржи даже 1 евро, и, очевидно, впоследствии вам будет приятнее видеть на своем банковском счете ту прибыль, которую принесет эта сумма, нежели, например, расходы на алкоголь“.
Кампания „В сентябре не пьем“ призывает людей на время отказаться от алкоголя и вести такой образ жизни, при котором употребление алкоголя не является безусловно необходимым. Кампания финансируется за счет средств Европейского социального фонда в рамках программы „Трезвая и здоровая Эстония“.
Подробная информация: https://alkoinfo.ee/ru