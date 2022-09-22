„Знает ли мир, как это было непросто?“ До войны каждый пятый украинец был волонтером, сейчас — каждый второй

Уже более полугода весь мир воспринимает войну как тяжелое и несправедливое испытание для украинского народа. Эксперты называют нынешнюю фазу „самой активной и сложной“ и предполагают, что она продлится еще довольно долго. Мы, простые украинцы, научились совмещать свою основную работу и волонтерство. Большинство из нас действуют неофициально, но война упростила многие бюрократические нюансы. Главное — результат.

Сейчас, рассказывая об этом, я вспоминаю, как в декабре 2021 года, выступая по случаю Дня волонтера, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и „делает государство непобедимым сегодня и всегда“. Его слова стали пророческими: весь мир стал свидетелем того, как быстро украинцы-волонтеры наладили координационные и логистические процессы, закупки и перевозки гуманитарных грузов, а также развернули полномасштабное информационное сопротивление против России. Но знает ли весь мир, как это было непросто?

Говоря о волонтерском движении в Украине во время войны, стоит начать с того, что и в довоенное время этот сектор работал масштабно и слаженно. Сегодня в нашей стране зарегистрировано около 200 тыс. общественных организаций, занимающихся социальными проектами. При этом, судя по результатам соцопросов и исследований ООН, 20 % населения Украины хотя бы раз в год занимались волонтерством. И, если до войны каждый пятый украинец был волонтером, то состоянием на май 2022 года в Украине волонтерит каждый второй. Об этом заявляют украинские юристы, анализирующие динамику добрых дел. Это подтверждаем и мы, украинские волонтеры, живущие в телеграм-ботах и социальных сетях, реагируя на каждую просьбу о помощи.

Интересно и то, что наряду с этим показателем аналитики отмечают и другой: с начала войны количество ограблений в Украине снизилось в четыре раза, а количество разбойных нападений — вдвое. (Речь идет о внутреннем уровне преступности, в который не входят военные преступления).