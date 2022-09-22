„Знает ли мир, как это было непросто?“ До войны каждый пятый украинец был волонтером, сейчас — каждый второй
Война в корне изменила психологию каждого украинца. У нас теперь нет понятий „свое-чужое“, есть общий котел проблем, задач, сложностей и тревог. С 24 февраля 2022 года каждый из нас отказался от местоимения „я“. Теперь есть только „мы“.
Уже более полугода весь мир воспринимает войну как тяжелое и несправедливое испытание для украинского народа. Эксперты называют нынешнюю фазу „самой активной и сложной“ и предполагают, что она продлится еще довольно долго. Мы, простые украинцы, научились совмещать свою основную работу и волонтерство. Большинство из нас действуют неофициально, но война упростила многие бюрократические нюансы. Главное — результат.
Сейчас, рассказывая об этом, я вспоминаю, как в декабре 2021 года, выступая по случаю Дня волонтера, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и „делает государство непобедимым сегодня и всегда“. Его слова стали пророческими: весь мир стал свидетелем того, как быстро украинцы-волонтеры наладили координационные и логистические процессы, закупки и перевозки гуманитарных грузов, а также развернули полномасштабное информационное сопротивление против России. Но знает ли весь мир, как это было непросто?
Говоря о волонтерском движении в Украине во время войны, стоит начать с того, что и в довоенное время этот сектор работал масштабно и слаженно. Сегодня в нашей стране зарегистрировано около 200 тыс. общественных организаций, занимающихся социальными проектами. При этом, судя по результатам соцопросов и исследований ООН, 20 % населения Украины хотя бы раз в год занимались волонтерством. И, если до войны каждый пятый украинец был волонтером, то состоянием на май 2022 года в Украине волонтерит каждый второй. Об этом заявляют украинские юристы, анализирующие динамику добрых дел. Это подтверждаем и мы, украинские волонтеры, живущие в телеграм-ботах и социальных сетях, реагируя на каждую просьбу о помощи.
Интересно и то, что наряду с этим показателем аналитики отмечают и другой: с начала войны количество ограблений в Украине снизилось в четыре раза, а количество разбойных нападений — вдвое. (Речь идет о внутреннем уровне преступности, в который не входят военные преступления).
В первый день войны мы, украинцы, шокированные вторжением, начали массово совершать две вещи: помогать другим и записываться в ряды теробороны. Официально силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины были созданы еще в 2014 году, но 1 января 2022 года вступил в силу закон „Об основах национального сопротивления“, который расширил их объем и функционал. Главной особенностью стало то, что в ряды теробороны мог вступить каждый украинец, желающий стоять на страже порядка в Украине. Сегодня подразделения теробороны составляют около 100 тыс. мужчин и женщин. Они не только патрулируют улицы, но и захватывают в плен агрессора и забирают вражескую технику. „Мощное национальное сопротивление“, — так описывает успехи теробороны замминистра обороны Украины Анны Маляр.
Что касается непосредственно волонтерства, то всех нас можно условно поделить на две категории: те, кто волонтерят одиночно и те, кто состоят в общественных организациях. Первые занимаются обеспечением нуждающихся вещами первой необходимости (еда, лекарства, топливо), помощью людям преклонного возраста, спасением животных и информационной поддержкой. Вторые, кто действует в составе официально зарегистрированных объединений, покрывают более широкий список задач. В их числе: обеспечение ВСУ амуницией и техникой, перевозка гуманитарных грузов, эвакуация беженцев и переселенцев, донорство, поиск детей и их родителей, оказание психологической помощи и многое другое. Я, мой муж и близкие друзья относимся к первой категории, но, периодически объединяясь с другими организациями, реализуем более масштабные волонтерские проекты на национальном уровне.
Отмечу, что у официально работающих волонтерских организаций возможностей гораздо больше, нежели у сложившихся стихийно. Имея документы о регистрации, они могут работать с международными организациями и юридическими лицами, привлекать инвестиции, получать гранты от правительств и даже пересекать границу по упрощенному алгоритму. При этом они обязаны вести отчетность об израсходованных ресурсах. Обычно отчеты публикуются на их открытых сайтах.
Одним из наиболее крупных и известных фондов в Украине является Фонд компетентной помощи армии „Вернись живым“, основанный в 2014 году общественным деятелем Виталием Дейнегой.
Понимая направленность и масштабность работы фонда „Вернись живым“, другие украинские волонтеры взяли на себя задачу по поддержке мирного населения. К примеру, объединение „Вулик“ (“Улей“ — рус.) состоит всего из семи человек, но успевает помочь сотням жителей Харькова, одного из наиболее разрушенных городов Украины. „Волонтерская группа из Харькова и для Харькова“ — так ребята описали себя на страничке в Инстаграме. Ежедневно они помогают с доставкой гуманитарной помощи — еды и лекарств.
Еще один яркий пример — инициатива „Киев Волонтерский“, которая объединила полсотни волонтеров, двадцать ресторанов и кафе, три пекарни и более сотни водителей. 28 февраля, в первый день проекта, команда приготовила около тысячи порций еды. Сарафанное радио сработало очень быстро и на горячую линию проекта начали поступать заявки. Сегодня „Киев Волонтерский“ кормит в среднем 13—14 тыс. людей в день. Среди них — служащие ВСУ, Территориальной обороны и Национальной полиции, пожилые люди, люди, находящиеся в больницах, детских и родильных домах.
Активно занимаются волонтерством и публичные люди Украины. Украинская телеведущая и почетный посол ООН по народонаселению Маша Ефросинина с первых дней войны активизировала работу своего благотворительного фонда „МАША“. „Мы с командой приняли экстренное решение перепрофилировать деятельность фонда на сбор средств для гуманитарной помощи женщинам, детям и пожилым людям. Эти три категории сейчас оказались самыми уязвимыми. Отдельная проблема — одинокие лежачие старики, которые остались в своих домах. А еще лежачие дети, женщины. Фактически мы собираем средства для того, чтобы помогать людям в самых горячих точках“, — прокомментировала свое решение телеведущая.
На скриншоте — регулярный отчет фонда „МАША“ (источник — страница фонда в Инстаграм“)
Волонтерство в Украине становится не только традицией, но и модным трендом. Многие лидеры общественного мнения организовывают сборы средств для помощи нуждающимся. К примеру, Инстаграм-блогер Сабина Мусина в честь своего Дня рождения инициировала сбор денег на покупку сердечных имплантов для детей, которые живут с врожденным пороком сердца. Девушке удалось собрать огромную сумму 1,006 млн. гривен (~ 31,6 тыс. евро) — за счет которой удастся провести операции 13-ти детям.
Наша семья тоже не стоит в стороне от волонтерского движения. 25 февраля я и мой муж через общих друзей в Фейсбуке нашли продовольственно-бытовую базу, готовую предоставлять еду и товары первой необходимости нуждающимся. Мы разместили вопрос в соцсетях „Кому в Киеве нужна помощь?“, создали онлайн-таблицу и начали ее заполнять. Небольшой командой, состоящей из 10 человек, с 26 февраля и по сегодняшний день мы обрабатываем 50-100 заявок в день. Даже сейчас, находясь в Эстонии, я продолжаю обрабатывать заявки, которые приходят в мессенджеры.
За время войны мы развезли около 6 тыс. наборов пенсионерам и малообеспеченным киевлянам и жителям Киевской области. Многие боятся открывать двери и просят оставить пакеты с едой под подъездом. Есть и такие, кто просит привезти „пакеты поменьше“, беспокоясь о том, чтобы другим людям тоже досталась еда. А мы… мы реагируем, ездим, возим, ищем, успокаиваем, поддерживаем. И будем и дальше это делать, до самого последнего дня войны. Таковы наши реалии и наш выбор.