Дмитрий Губерниев: „Я не пессимист, а реалист. Надо быть готовым к тому, что ближайшие две Олимпиады мы пропустим“
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что российских спортсменов надолго отстранили от международных соревнований.
Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады. Летние игры пройдут в 2024 году в Париже, а зимние – в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
„Я не вижу выхода из ситуации. В этом смысле я не пессимист, а реалист. Удивляют люди, которые ждут, что что-то произойдет. Якобы не может такого быть, что нас отстранят надолго. Но я уверен, что никто нас никуда не вернет в ближайшее время.
В лыжах всё же есть немного другой коленкор, там без России соревнования становятся неинтересными. В биатлоне о нас почти не вспоминают. Но здесь, опять же, надо оставаться реалистами. На чемпионате мира по водным видам спорта те же синхронистки спокойно разыграли медали без нас и были счастливы. Никто не спрашивал, почему не было русских. Кто-то отдельно что-то говорит, но наверху ничего не происходит. В этом смысле я считаю, что это надолго, и призываю всех готовиться к тому, что ближайшие две Олимпиады мы пропустим. Это время российские спортсмены проведут вдалеке от Франции и Италии“, — приводит слова Губерниева „РИА Новости Спорт“.