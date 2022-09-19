Другие виды
19.09.2022, 18:23

Дмитрий Губерниев: „Я не пессимист, а реалист. Надо быть готовым к тому, что ближайшие две Олимпиады мы пропустим“

 
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев
ФОТО: Global Look Press

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что российских спортсменов надолго отстранили от международных соревнований.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады. Летние игры пройдут в 2024 году в Париже, а зимние – в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

„Я не вижу выхода из ситуации. В этом смысле я не пессимист, а реалист. Удивляют люди, которые ждут, что что-то произойдет. Якобы не может такого быть, что нас отстранят надолго. Но я уверен, что никто нас никуда не вернет в ближайшее время.

В лыжах всё же есть немного другой коленкор, там без России соревнования становятся неинтересными. В биатлоне о нас почти не вспоминают. Но здесь, опять же, надо оставаться реалистами. На чемпионате мира по водным видам спорта те же синхронистки спокойно разыграли медали без нас и были счастливы. Никто не спрашивал, почему не было русских. Кто-то отдельно что-то говорит, но наверху ничего не происходит. В этом смысле я считаю, что это надолго, и призываю всех готовиться к тому, что ближайшие две Олимпиады мы пропустим. Это время российские спортсмены проведут вдалеке от Франции и Италии“, — приводит слова Губерниева „РИА Новости Спорт“.

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