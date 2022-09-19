После вступления в силу визового запрета на границе в Нарве уже развернули шесть граждан России(16)
Начиная с 19 сентября в Эстонию не могут въезжать даже граждане России, имеющие шенгенскую визу, которая выдана любым государством ЕС.
По словам руководителя Нарвского пограничного пункта Марека Лийваса, информация по ту сторону границы распространялась достаточно хорошо, поэтому пограничникам не пришлось в массовом порядке останавливать желающих въехать в страну россиян. Всего за 12 часов с момента вступления запрета в силу в страну не пустили шесть граждан РФ с шенгенскими визами. Все случаи были на нарвской границе.
Лийвас сообщил, что в одном случае человек знал о запрете на въезд, но несмотря на это все равно приехал на границу. В паре случаев люди пытались использовать для въезда в страну исключение на посещение близкого родственника, но они не знали, что для это у родственника должен быть долгосрочный ВНЖ, а не временный. В одном случае выяснилось, что внук, к которому ехал гражданин РФ, на самом деле не проживает в Эстонии.
Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, число приезжающих из России лиц сокращалось уже в течение нескольких недель, частично благодаря ограничениям, но свою роль играет и окончание летнего сезона. На данный момент границу с Эстонией, в основном, пересекают те граждане России, у кого есть эстонский ВНЖ - около 1000 человек в день.