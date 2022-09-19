После вступления в силу визового запрета на границе в Нарве уже развернули шесть граждан России

По словам руководителя Нарвского пограничного пункта Марека Лийваса, информация по ту сторону границы распространялась достаточно хорошо, поэтому пограничникам не пришлось в массовом порядке останавливать желающих въехать в страну россиян. Всего за 12 часов с момента вступления запрета в силу в страну не пустили шесть граждан РФ с шенгенскими визами. Все случаи были на нарвской границе.

Лийвас сообщил, что в одном случае человек знал о запрете на въезд, но несмотря на это все равно приехал на границу. В паре случаев люди пытались использовать для въезда в страну исключение на посещение близкого родственника, но они не знали, что для это у родственника должен быть долгосрочный ВНЖ, а не временный. В одном случае выяснилось, что внук, к которому ехал гражданин РФ, на самом деле не проживает в Эстонии.

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, число приезжающих из России лиц сокращалось уже в течение нескольких недель, частично благодаря ограничениям, но свою роль играет и окончание летнего сезона. На данный момент границу с Эстонией, в основном, пересекают те граждане России, у кого есть эстонский ВНЖ - около 1000 человек в день.