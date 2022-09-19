Новости Эстонии
19.09.2022, 20:20

Министр культуры о сносе советских памятников: историю нельзя переписать

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Министр госуправления не согласна
Пирет Хартман
Пирет Хартман
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Министерство юстиции направило на согласование законопроект, в котором уточняется, что памятный знак не должен разжигать ненависть или оправдывать оккупационный режим. Министр культуры Пирет Хартман (СДПЭ) считает, что снос красноармейских памятников стирает из истории страдания эстонского народа.

„По нашей оценке, удаление следов оккупации из общественного пространства является сигналом, будто ничего не было и никто не подвергал жестокому обращению эстонский народ, людей, семьи и дома, — пишет Хартман в ответе Министерства культуры по поводу законопроекта. — Без знаков и историй трудно объяснять и держать в памяти историю Эстонии“.

В качестве примера Хартман приводит фрагмент Берлинской стены, выставленный в качестве экспоната возле Vabamu в Таллинне. Это известный во всем мире символ оккупации. Министр отмечает, что он хоть и находится на территории музея, где, согласно законопроекту, экспонатам с красноармейскими символами самое место, но часть символов оккупационного режима могут приобрести в городском пространстве новую роль.

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