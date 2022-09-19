19.09.2022, 20:20
Министр культуры о сносе советских памятников: историю нельзя переписать(15)
Министр госуправления не согласна
ФОТО: | Delfi Meedia
Министерство юстиции направило на согласование законопроект, в котором уточняется, что памятный знак не должен разжигать ненависть или оправдывать оккупационный режим. Министр культуры Пирет Хартман (СДПЭ) считает, что снос красноармейских памятников стирает из истории страдания эстонского народа.
„По нашей оценке, удаление следов оккупации из общественного пространства является сигналом, будто ничего не было и никто не подвергал жестокому обращению эстонский народ, людей, семьи и дома, — пишет Хартман в ответе Министерства культуры по поводу законопроекта. — Без знаков и историй трудно объяснять и держать в памяти историю Эстонии“.