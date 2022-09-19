Министр культуры о сносе советских памятников: историю нельзя переписать

„По нашей оценке, удаление следов оккупации из общественного пространства является сигналом, будто ничего не было и никто не подвергал жестокому обращению эстонский народ, людей, семьи и дома, — пишет Хартман в ответе Министерства культуры по поводу законопроекта. — Без знаков и историй трудно объяснять и держать в памяти историю Эстонии“.

В качестве примера Хартман приводит фрагмент Берлинской стены, выставленный в качестве экспоната возле Vabamu в Таллинне. Это известный во всем мире символ оккупации. Министр отмечает, что он хоть и находится на территории музея, где, согласно законопроекту, экспонатам с красноармейскими символами самое место, но часть символов оккупационного режима могут приобрести в городском пространстве новую роль.