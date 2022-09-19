В турнире Tallinn Open WTA 250 примет участие четвертая представительница Эстонии

„Майлеен недавно успешно выступила на крупных турнирах ITF и полностью заслужила возможность испытать себя против лучших современных теннисисток“, — сказал директор Tallinn Open WTA 250 Аллар Хинт. „Надеемся, что наши молодые теннисистки получат сильный мотивационный заряд, впервые приняв участие в турнире WTA, что придаст им больше мотивации на следующий сезон“.

Помимо Майлеен Нууди в квалификации Tallinn Open WTA 250 сыграет Елена Малыгина (WTA 299), которая уже в июле заработала бесплатный пропуск на турнир, став победительницей эстонского женского теннисного одиночного разряда в этом году.

Лучшие теннисистки Эстонии Анетт Контавейт (WTA 3-е место) и Кайя Канепи (WTA 32-е место) также примут участие в турнире Tallinn Open WTA 250.

В турнире примут участие 21 теннисистка из основной таблицы, шесть прошедших квалификацию теннисисток, четыре теннисистки, получившие Wild Card, и одна теннисистка, которая может участвовать в турнире в силу своего статуса. Всего в турнире Tallinn Open WTA 250 примут участие 32 спортсменки.

Всех участников турнира Tallinn Open WTA 250 можно найти тут.

Парные матчи стартуют 26 сентября, в них примут участие 16 женских пар.

Tallinn Open WTA 250 пройдет с 24 сентября по 2 октября в спортивном центре „Forus“ в Тонди.

Билеты на турнир можно приобрести на сайте piletitasku.ee.

С 24.09 по 25.09.2022 состоятся отборочные поединки турнира. Основной турнир состоится с 26.09 по 2.10.2022:

· ·26.09-29.09.2022 можно приобрести билеты на утренние сеансы;

· 30.09 – 1.10 состоятся четвертьфиналы и полуфиналы, на которые можно приобрести билеты как на утренние, так и на вечерние сессии;

· 2.10 состоится финал турнира.

Также продаются индивидуальные билеты и VIP-билеты. VIP-билет включает сидячее место на один матч турнира с очень хорошей видимостью и в обособленной зоне, вход в lounge турнира и сумку-сувенир турнира