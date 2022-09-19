В турнире Tallinn Open WTA 250 примет участие четвертая представительница Эстонии
Эстонка Майлеен Нууди (WTA 641) получила wild card для участия в турнире Tallinn Open WTA 250. Соперницы Нууди по подгруппе и игровое время определятся на жеребьевке 24 сентября.
„Майлеен недавно успешно выступила на крупных турнирах ITF и полностью заслужила возможность испытать себя против лучших современных теннисисток“, — сказал директор Tallinn Open WTA 250 Аллар Хинт. „Надеемся, что наши молодые теннисистки получат сильный мотивационный заряд, впервые приняв участие в турнире WTA, что придаст им больше мотивации на следующий сезон“.
Помимо Майлеен Нууди в квалификации Tallinn Open WTA 250 сыграет Елена Малыгина (WTA 299), которая уже в июле заработала бесплатный пропуск на турнир, став победительницей эстонского женского теннисного одиночного разряда в этом году.
Лучшие теннисистки Эстонии Анетт Контавейт (WTA 3-е место) и Кайя Канепи (WTA 32-е место) также примут участие в турнире Tallinn Open WTA 250.
В турнире примут участие 21 теннисистка из основной таблицы, шесть прошедших квалификацию теннисисток, четыре теннисистки, получившие Wild Card, и одна теннисистка, которая может участвовать в турнире в силу своего статуса. Всего в турнире Tallinn Open WTA 250 примут участие 32 спортсменки.
Всех участников турнира Tallinn Open WTA 250 можно найти тут.
Парные матчи стартуют 26 сентября, в них примут участие 16 женских пар.
Tallinn Open WTA 250 пройдет с 24 сентября по 2 октября в спортивном центре „Forus“ в Тонди.
Билеты на турнир можно приобрести на сайте piletitasku.ee.
С 24.09 по 25.09.2022 состоятся отборочные поединки турнира. Основной турнир состоится с 26.09 по 2.10.2022:
· ·26.09-29.09.2022 можно приобрести билеты на утренние сеансы;
· 30.09 – 1.10 состоятся четвертьфиналы и полуфиналы, на которые можно приобрести билеты как на утренние, так и на вечерние сессии;
· 2.10 состоится финал турнира.
Также продаются индивидуальные билеты и VIP-билеты. VIP-билет включает сидячее место на один матч турнира с очень хорошей видимостью и в обособленной зоне, вход в lounge турнира и сумку-сувенир турнира
Lounge турнира – это зона, открытая только для особых гостей, где есть гардероб, уголок отдыха с удобными креслами и возможность насладиться едой и напитками. Это место, где можно поделиться впечатлениями от матча с другими гостями турнира и во время основного турнира насладиться закусками и напитками.
Организацию турнира Tallinn Open WTA 250 поддерживают город Таллинн, Tallink, Kapitel, Alexela, Forus, Министерство культуры, Porsche, A. Le Coq, Sportland, Octagon, HEAD, Simsonship и EAS. Информационным партнером мероприятия выступили Delfi Media и TV3 Group.
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