В будущем ответственность станет естественной составляющей любого предприятия

Маленькие шаги ведут к переменам

Обслуживание клиентов Кассы по безработице перешло на электронные каналы, и это означает, что клиенту не нужно пользоваться транспортным средством. Вроде бы мелочь, но если учесть, что в течение года Кассу по безработице посещает более 100 000 клиентов, то экономия впечатляющая. Аусмеэс указывает на урок, полученный во время коронавируса. „Например, недавняя удаленная работа и переход на домашний офис — это очень хороший толчок, чтобы пересмотреть, действительно ли нам нужно так много офисных площадей“.

За последний год значительно увеличилось также участие в благотворительных проектах и было положено начало различным экологические проекты. „В прошлом году Касса по безработице прекрасно сотрудничала с Центром вторичного использования Uuskasutuskeskus, который привез в офис большой ящик, куда люди могли складывать свои вещи. Ящик наполнялся несколько раз, это было очень приятной неожиданностью!“ - говорит Аусмеэс.

Благотворительность полезна и тому, кто ею занимается

Конечно, Касса по безработице организовывала благотворительные проекты и до коронакризиса и событий в Украине. Например, хорошей традицией стало поддерживать приюты для животных кормом и другими предметами первой необходимости.

Но есть и другие отличные способы заниматься благотворительностью. Так, в каждой организации есть кладовая, где хранятся вещи, ставшие ненужными: старые рекламные плакаты, фотостены, рекламные флаги и т. д. В Кассе по безработице тоже есть такая комната, и в конце прошлого года решили, что нужно что-то со всем этим сделать. Так созрела идея переработать старые фотостены и рекламные флаги – сшить из них сумки для покупок. „Среди 1000 наших сотрудников я нашла 10 швей, которые сами сшили 48 потрясающих сумок для покупок собственного дизайна. Мы продали их на аукционе своим работникам, и все вырученные средства направили на благотворительность“, - вспоминает главный специалист.