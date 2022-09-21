В будущем ответственность станет естественной составляющей любого предприятия
Все больше и больше предприятий считают важным ответственное поведение и зеленое мышление. В том числе Эстонская касса по безработице. Здесь, например, все больше переходят от бумажного делопроизводства к цифровым каналам и сокращают офисные площади. Но помимо этих шагов делаются и планируются также другие. Главный специалист по персоналу Кассы по безработице Эвелина Аусмеэс подчеркивает, что для Кассы по безработице тема ответственности является совершенно логичной, поскольку основная деятельность предприятия имеет очень большой вес с точки зрения экономики и общества Эстонии в целом.
Маленькие шаги ведут к переменам
Обслуживание клиентов Кассы по безработице перешло на электронные каналы, и это означает, что клиенту не нужно пользоваться транспортным средством. Вроде бы мелочь, но если учесть, что в течение года Кассу по безработице посещает более 100 000 клиентов, то экономия впечатляющая. Аусмеэс указывает на урок, полученный во время коронавируса. „Например, недавняя удаленная работа и переход на домашний офис — это очень хороший толчок, чтобы пересмотреть, действительно ли нам нужно так много офисных площадей“.
За последний год значительно увеличилось также участие в благотворительных проектах и было положено начало различным экологические проекты. „В прошлом году Касса по безработице прекрасно сотрудничала с Центром вторичного использования Uuskasutuskeskus, который привез в офис большой ящик, куда люди могли складывать свои вещи. Ящик наполнялся несколько раз, это было очень приятной неожиданностью!“ - говорит Аусмеэс.
Благотворительность полезна и тому, кто ею занимается
Конечно, Касса по безработице организовывала благотворительные проекты и до коронакризиса и событий в Украине. Например, хорошей традицией стало поддерживать приюты для животных кормом и другими предметами первой необходимости.
Но есть и другие отличные способы заниматься благотворительностью. Так, в каждой организации есть кладовая, где хранятся вещи, ставшие ненужными: старые рекламные плакаты, фотостены, рекламные флаги и т. д. В Кассе по безработице тоже есть такая комната, и в конце прошлого года решили, что нужно что-то со всем этим сделать. Так созрела идея переработать старые фотостены и рекламные флаги – сшить из них сумки для покупок. „Среди 1000 наших сотрудников я нашла 10 швей, которые сами сшили 48 потрясающих сумок для покупок собственного дизайна. Мы продали их на аукционе своим работникам, и все вырученные средства направили на благотворительность“, - вспоминает главный специалист.
В случае необходимости мы оказываем поддержку и своим работникам. Если у кого-то случилось трагическое событие, например пожар или тяжелая болезнь, и ему нужна помощь, то обращаются ко всей организации. Такое обращение идет от сердца человека, и ему всегда стараются помочь общими усилиями.