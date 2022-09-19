Правда ли, что в показанном „Россией-1“ видео молодая Елизавета II бросает африканским детям еду?
В первой половине сентября русскоязычные ресурсы обошло видео, на котором, как сообщалось, британская королева обращается с детьми иной расы как с животными в зоопарке. Мы проверили, соответствует ли реальности такое описание кадров.
14 сентября 2022 года на федеральном канале „Россия 1“ в рамках программы „60 минут“ вышел сюжет, посвящённый недавно скончавшейся королеве Великобритании Елизавете II. Акцент был сделан на противоречивых сторонах её правления и соответствующей реакции некоторых подданных на известие о её смерти. В одном из эпизодов (1:17) программы зрители увидели очень старые кадры, на которых женщина благородного вида бросала что-то под ноги детям. Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала ролик следующим образом: „Для понимания, что из себя представляла Елизавета. На кадрах королева в молодости. Вот так она кормила детей из числа порабощённых народов Африки. Посмотрите на эту доброту. Словно бы животные в зоопарке. Ну и данное видео олицетворяет собой отношение Запада и англосаксов в частности ко всем в этом мире, кроме, разумеется, самих же себя“.
К моменту выхода передачи эти кадры уже как минимум третий день гуляли по русскоязычной части интернета с несколько иным комментарием: „На кадрах королева Великобритании Елизавета II подкармливает людей в специальном человеческом зоопарке. В то время это была норма, очень распространённая в Западной Европе. В Голландии подобные зоопарки существовали до 70-х годов. Кстати, в это время в СССР каждый житель независимо от национальности имел право на бесплатное образование, гарантированное рабочее место, бесплатное жильё“.
С подобной подписью видео получило широкое распространение в соцсетях. В частности, ещё 12 сентября его выложили в закрытом Telegram-канале Putin TG Team (92 000 просмотров), а день спустя — на канале „Новости без цензуры» (2500 просмотров). Разошлось видео и по сетям TikTok (50 000 просмотров) и „ВКонтакте“ (1200, 1700, 2900, 3100, 13 000 просмотров).
Если провести исследование популярности этого видео на других языках, то выяснится, что с похожими по смыслу подписями оно завирусилось на несколько дней раньше. Например, 9 сентября им делились кенийские, нигерийские и бенгальские пользователи — представители народов, которые в своё время в полной мере ощутили тяжесть британской короны. Потом оно дошло до русскоязычных читателей, после чего попало на российское телевидение. При этом в изначальном кадре видна символика иранского новостного агентства SNN.
Есть эти кадры, в гораздо лучшем качестве, и на Youtube:
Однако описание под ними может показаться неожиданным:
„Автор: Габриэль Вейр (1871–1936)
Место: Вьетнам (бывший протекторат Ассам, Французский Индокитай)
Дата: апрель 1899 — март 1900 года».
Ниже уточняется, что этот фильм представлен в знаменитом каталоге братьев Люмьер под номером 1274. И действительно, на посвящённом каталогу профессиональном исследовательском сайте вышеприведённая техническая информация подтверждается, а название картины там значится как „Аннамские дети собирают деньги перед Женской пагодой“. Так французы называли пагоду Ланг, расположенную в одном из районов Ханоя.
Итак, дело происходит не в Африке, а на территории нынешнего Вьетнама в районе 1900 года, за 26 лет до рождения будущей королевы Елизаветы II. Что же это тогда за женщины — постарше и помоложе, — которые бросают детям, как оказывается, не еду, а имеющие небольшую ценность монеты с дыркой для ношения на верёвке? Если верить исследователям, перед нами мадам и мадемуазель Думер — супруга и дочь генерал-губернатора Индокитая (1897–1902) и будущего президента Франции (1931–1932) Поля Думера. Сложно сказать, придерживался ли расистских убеждений сам французский чиновник, но много лет спустя на высшем государственном посту его застрелит носитель действительно крайне правых взглядов, пропагандист националистических теорий Павел Горгулов. А вот королева Елизавета II тут ни при чём.
Итог: Фейк