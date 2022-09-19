Правда ли, что в показанном „Россией-1“ видео молодая Елизавета II бросает африканским детям еду?

14 сентября 2022 года на федеральном канале „Россия 1“ в рамках программы „60 минут“ вышел сюжет, посвящённый недавно скончавшейся королеве Великобритании Елизавете II. Акцент был сделан на противоречивых сторонах её правления и соответствующей реакции некоторых подданных на известие о её смерти. В одном из эпизодов (1:17) программы зрители увидели очень старые кадры, на которых женщина благородного вида бросала что-то под ноги детям. Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала ролик следующим образом: „Для понимания, что из себя представляла Елизавета. На кадрах королева в молодости. Вот так она кормила детей из числа порабощённых народов Африки. Посмотрите на эту доброту. Словно бы животные в зоопарке. Ну и данное видео олицетворяет собой отношение Запада и англосаксов в частности ко всем в этом мире, кроме, разумеется, самих же себя“.



К моменту выхода передачи эти кадры уже как минимум третий день гуляли по русскоязычной части интернета с несколько иным комментарием: „На кадрах королева Великобритании Елизавета II подкармливает людей в специальном человеческом зоопарке. В то время это была норма, очень распространённая в Западной Европе. В Голландии подобные зоопарки существовали до 70-х годов. Кстати, в это время в СССР каждый житель независимо от национальности имел право на бесплатное образование, гарантированное рабочее место, бесплатное жильё“.



С подобной подписью видео получило широкое распространение в соцсетях. В частности, ещё 12 сентября его выложили в закрытом Telegram-канале Putin TG Team (92 000 просмотров), а день спустя — на канале „Новости без цензуры» (2500 просмотров). Разошлось видео и по сетям TikTok (50 000 просмотров) и „ВКонтакте“ (1200, 1700, 2900, 3100, 13 000 просмотров).