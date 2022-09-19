Мошенники целый месяц „обрабатывали“ женщину и лишили ее десятков тысяч евро

В полицию обратилась жительница Пылвамаа, которая стала жертвой инвестиционного мошенничества. Ей позвонили по телефону и предложили возможности инвестировать, после чего она дала согласие на создание инвестиционного счета, куда в течение месяца несколько раз сделала переводы на общую сумму около 40 000 евро.