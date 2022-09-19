ЧП и криминал
19.09.2022, 12:55

Мошенники целый месяц „обрабатывали“ женщину и лишили ее десятков тысяч евро

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Pilt illustreerib.
Pilt illustreerib.
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

На прошлых выходных в полицию обратилась очередная жертва инвестиционных мошенников, которая в течение месяца перевела на счет мошенников около 40 000 евро.

В полицию обратилась жительница Пылвамаа, которая стала жертвой инвестиционного мошенничества. Ей позвонили по телефону и предложили возможности инвестировать, после чего она дала согласие на создание инвестиционного счета, куда в течение месяца несколько раз сделала переводы на общую сумму около 40 000 евро.

Точные детали мошенничества выяснит уголовное производство.

За последние семь месяцев в Эстонии мошенники выманили у жертв более 2,88 млн евро.

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