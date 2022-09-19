Байден заявил, что пандемия коронавируса окончена

„Пандемия окончена. У нас все еще есть проблема с COVID, мы все еще много работаем над этим… но пандемия окончена. Если вы заметили, никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме“, — сказал Байден.

Два источника Politico в Белом доме заявили, что высказывание о пандемии не было в списке заявлений, которые заранее планировалось сделать в этом интервью.

За последний месяц в США в среднем каждый день выявляли более 60 тысяч новых случаев ковида, умирали от этого заболевания почти 400 человек ежедневно. С начала пандемии коронавирусом заразились 95 миллионов жителей США, более миллиона умерли.

Во всем мире за последние 28 дней выявили почти 16 миллионов случаев коронавируса, 54 тысяч пациентов умерли. С начала пандемии заболели более 600 миллионов человек, более шести миллионов умерли.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус 14 сентября заявил, что на предыдущей неделе статистика по новым случаям ковида была самой низкой с марта 2020 года. Пандемия еще не окончена, но „конец уже близок“, добавил Гебрейесус.