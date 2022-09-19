Государственная система поддержки молодых людей помогает им добиться своей цели
В фокусе начавшейся в сентябре информационной кампании Департамента социального страхования „Как у тебя дела на самом деле? Приходи, поговорим об этом“ поддержка неработающих и бросивших учебу молодых людей. Государственная опорная система поможет им обрести свою цель.
„Молодость – это время, когда мечтают, время, когда мечты исполняются. Но порой молодого человека нужно немного приободрить, помочь ему в поиске верного пути. Уже более двух тысяч молодых людей нашли в себе силы признать свои проблемы и с нашей помощью найти для них решение. К нашей помощи стоит прибегнуть, ведь мечтам надо сбываться“, - говорит министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.
Кампания пройдет в два этапа, в сентябре и октябре. В первой части внимание будет уделено целевой группе, а именно бросившим школу и не имеющим работы 16-29-летним людям, у которых, несомненно, есть свои мечты, желания и сильные стороны. Даже в тех случаях, когда они пока ни с кем этим не делились. Вторая часть кампании нацелена на местные самоуправления и специалистов по работе с молодежью, которым разъяснят, как работает опорная система молодежной гарантии и как с ее помощью можно поддержать не имеющих работы и оставивших образование молодых людей.
Советник по вопросам молодежной гарантии Департамента социального страхования Хейди Пааборт говорит, что иногда молодой человек не обращается за помощью потому, что не считает свою проблему достаточно серьезной. Этой кампанией департамент хочет подать молодежи сигнал: никто не должен оставаться со своими мыслями наедине. Каждый молодой человек должен знать о том, какие возможности у него есть, как ему достичь своей цели, что он и его близкие всегда могут смело обращаться за помощью, например, в местное самоуправление.
„Для этого важно понять, что вообще может мотивировать молодых людей на то, чтобы начать этот совместный путь, на котором им помогут различные специалисты и поставщики услуг. Получение этой услуги должно быть безопасным, бережным, а вся эта работа проходить как можно более гладко“, - добавила Пааборт.
Опорная система молодежной гарантии – часть эстонской программы развития поддержки молодежи, запущенной в 2013 году. Это система поддержки 15-29-летних молодых людей в течение четырех месяцев после окончания учебы или работы, когда им предлагается помощь в продолжении образования, учебы на рабочем месте или прохождении практики.
Кампания финансируется из средств Европейского социального фонда, из программы услуг на рынке труда для обеспечения лучших возможностей для занятости и в соответствии с условиями предоставления пособия „Развитие и тестирование опорной системы молодежной гарантии“.