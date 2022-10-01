ПОДКАСТ | Николаев: Нарва - русскоязычная Эстония, к этой мысли эстонцам нужно привыкать

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0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Журналист Юрий Николаев: неопознанная Нарва 1x 0.25

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Поздравляем с номинацией! Кажется, вручение премии и подобные мероприятия вас особо не вдохновляют.

Я интроверт, люблю сидеть дома, не общаться с людьми, заниматься своими делами. Любой выход на публику для меня очень сложен. Я надеюсь, что эту премию получу не я (Юрий Николаев не получил награду EFTA - прим.ред.). Там очень сильные конкуренты, куда мне-то, из Нарвы?

Вы работаете и на русском, и на эстонском?

Как правило, я работаю в новостях на эстонском. Иногда приходится на русском, так как люди уходили на больничный. У меня два родных языка, поэтому это несложно.

На каком удобнее? Или нет разницы?

Разница есть, конечно. Каждому человеку, у кого два родных языка, легче работать после недели практики на одном языке. Переход с языка на язык - очень сложен. Иногда пальцы не находят нужные клавиши. А времени нет, все быстро, быстро.

Иногда нужно освещать одно событие на двух языках. Нужно ли добавлять контекст, работая по одной теме?

Да. Эстонской публике нужно объяснять бэкграунд того или иного члена Нарвского горсобрания. Для нарвского человека не нужно пояснять, кто такой Евграфов. Эстонцу нужно говорить, что он был мэром. Нарвитяне знают своих, им не нужен контекст. Также советские исторические реалии нужно дополнительно пояснять. Еще часто бывает, что эстонцам новость интересна, а русским наоборот.

Что вообще эстонцы знают про Нарву? В Нарве есть граница, много русских, Катри Райк, Михаил Стальнухин, Кренгольм, замок. Если не о чем делать сюжет, то можно по кругу брать эти темы.

Сталкиваетесь с провокациями во время работы?

Я работаю давно. Меня в Нарве уже знают, мне не хамят. Но бывает по знаменательным датам: 9 мая, во время переноса танка. Работа такая, кто я такой, чтобы на людей обижаться. Некоторые не хотят говорить с ERR. Я стараюсь объяснить, что кроме меня никто с вами не поговорит, „Первый канал“ сюда не приедет.