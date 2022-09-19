19.09.2022, 10:48
ФОТО |20-летний Карпенко выиграл юбилейный Тартуский веломарафон
Глеб Карпенко (89 км, время 02:37:58) в воскресенье выиграл 25-й Тартуский веломарафон. Оскар Нису финишировал вторым (+01,22), а Герт Кивистик (+01,28) - третьим.
В женском зачете Тартуского веломарафона во второй раз в карьере победу одержала 36-летняя Лаура Лепасалу, которая становилась победительницей этих соревнований в 2007 году. Она преодолела дистанцию за 03:04:54.
Следующим соревнованием этой серии станет 11-й Тартуский городской марафон, который состоится 1 октября.
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