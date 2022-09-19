„Мы настроены абсолютно серьезно“: Зеленский впервые подробно прокомментировал наступление ВСУ

В то же время он признал, что последние события на поле боя имеют решающее значение и для динамики поставок вооружений в его страну: „До этого контрнаступления я был абсолютно уверен, что если этого не будет с нашей стороны, поставки оружия будут уменьшены, помощь будет уменьшена. Я считаю, что это [контрнаступление] - это очень важный шаг, который повлиял или повлияет на решения других государств“.

Президент Украины также заявил, что хотел бы большей помощи своему государству от „Турции, Южной Кореи, арабского мира“ и упрекнул некие, не названные им государства в том, что они „хотят балансировать между нами и Россией“.

Зеленский намекнул, что задержки с поставками крайне необходимых Украине танков и тяжелой бронетехники из Германии обусловлены „психологическим забором“, „внутренней проблемой“, которую испытывает Берлин после Второй мировой войны. В то же время, сказал он, именно поставки этой техники могли бы стать символом борьбы современной Германии против „российского фашизма“.

И тут же добавил: „Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем... Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать“.

На вопрос журналиста, в состоянии ли Украина в конечном итоге вернуть аннексированный Россией Крым, Владимир Зеленский ответил: „Нет другого шанса. Нет выхода“.

„На сегодня я могу стопроцентно принять тот факт, что эта война зависит от сроков, которые связаны с поставкой [западного] оружия. И только с этим“, - заявил он.

В то же время, заявил Владимир Зеленский, даже успешное контрнаступление украинских войск не дает оснований говорить о приближении окончания войны.

„У нас продуманы операции на всей территории нашего государства… Мы настроены абсолютно серьезно“, - заявил президент Украины, добавив, что инициативу, которую в результате контрнаступления перехватила его армия, нельзя терять.

Зеленский объяснил, почему украинские власти так сдержанно комментировали происходящее на фронтах: „Была информационная тишина. Эта тишина дала нам победу. И эта тишина дала нам возможность правильно подготовиться и сделать неприятный сюрприз врагу“.

После начала полномасштабной войны в Киеве начала преобладать позиция относительно восстановления Украиной контроля над всей своей международно признанной территорией силовым путем. В программной статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, опубликованной в начале сентября, захват украинской армией оккупированного сейчас полуострова рассматривается как едва ли не рутинная задача для ВСУ на 2023 год. Правда, оговаривается Залужный, для этого украинской армии нужно будет создать „одну или несколько оперативно-стратегических группировок“, оснащенных современным западным вооружением.

Слова Зеленского о Крыме стоит рассматривать как очередной этап эволюции позиции украинской власти по отношению к аннексированному полуострову. После того как Россия установила над Крымом контроль в 2014 году, Киев последовательно заявлял, что возвращение полуострова в состав Украины произойдет политико-дипломатическим путем, в частности, благодаря международному санкционному давлению. Очередным этапом на этом пути стало создание в прошлом году „Крымской платформы“.

В то же время украинский президент несколько раз на протяжении интервью отказывался комментировать дальнейшие планы украинских войск, так как, по его словам, именно тишина во время планирования и реализации нынешнего наступления стала залогом его успеха.

Слова Зеленского - „Операция была выполнена абсолютно в те сроки, на которые мы рассчитывали“ - были очень похожи на заявления о том, что „специальная военная операция идет по плану“, на протяжении почти семи месяцев войны доносившиеся из Москвы.

Но этот разговор может считаться итогом очередного этапа войны - когда инициатива на поле боя, по всей видимости, перешла в руки Киева, и появились опасения, что тактика России будет все больше направлена на удары по гражданской инфраструктуре Украины.

В интервью Зеленский мало говорил о подробностях планирования контрнаступательной операции и еще меньше - о дальнейших планах ВСУ.

За последнюю неделю правоохранительные органы заявили, что в этих районах будут проведены фильтрационные мероприятия. Позже появились сообщения о возбуждении уголовных дел против чиновников оккупационных администраций и даже учителей, перешедших на российские образовательные программы во время оккупации - это является преступлением согласно украинскому уголовному кодексу.

„Их [российских сил] задача - чтобы у людей [украинцев] не было способности жить. Мы точно выживем, я в этом уверен“, - прокомментировал Зеленский эти атаки.

Владимир Путин на днях назвал эти удары сдержанными ответами на „удары Украины по инфраструктуре и теракты“.

Эти слова украинского президента можно считать и ответом на недавние ракетные удары, нацеленные непосредственно на объекты критической гражданской инфраструктуры Украины - в результате одного из них были обесточены более полутора миллионов абонентов на северо-востоке Украины, в результате другого - повреждена дамба возле Кривого Рога.

„Мы используем цивилизованные шаги даже в войне. Мы не стреляем по гражданской инфраструктуре, по гражданским людям. Мы работаем по милитаризированной инфраструктуре оккупированных частей нашего государства“, - сказал Зеленский.

Владимира Зеленского попросили прокомментировать признание Валерия Залужного в том, что это украинские ракетные удары стали причиной взрывов на аэродроме ВС РФ вблизи Сак. В российском минобороны ранее заявляли о том, что инцидент произошел из-за детонации боеприпасов на площадке хранения аэродрома.

Нынешняя позиция, озвученная Зеленским, куда ближе к формулировкам „Стамбульского коммюнике“, опубликованного в конце марта, в первые недели войны. В нем Украина и Россия обязывались вести переговоры относительно статуса полуострова на протяжении 15 лет - многие эксперты тогда связывали этот срок с ожидаемым таймингом ухода Владимира Путина из российской власти - и воздерживаться от силового решения этого вопроса.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле возмущены „карательными действиями“ украинских силовиков в Харьковской области.

Владимир Зеленский заявил, что в подобного рода делах окончательное решение должен принимать суд.

„Мы все абсолютно нормальные люди, я знаю, что бывают разные обстоятельства. […] Нельзя обобщать все такие кейсы, нельзя всех называть коллаборантами… Но если ты работаешь, начинаешь руководить каким-то районом, делаешь какие-то заявления, поднимаешь российский флаг, - о чем тут разговаривать, ты коллаборант“, - сказал он.

Об угрозе ядерной войны

Владимир Зеленский заявил, что „если честно, не верит“, что на определенном этапе нынешней войны Россия применит тактическое ядерное оружие на территории его страны или где-то еще.

„Это вопрос уничтожения Земли… Я даже не могу понять, как могут допустить спецслужбы, разведки мира, мощнейшие умы мира, чтобы России дать даже шанс об этом думать“, - добавил он.

В то же время, по словам Зеленского, „окончательно что-то спрогнозировать с этим государством мы не можем“.

Тем не менее Зеленский предостерег от ведения любых переговоров с Россией под угрозой применения ею ядерного оружия, так как, по его словам, это приведет к худшему из возможных результатов - началу Третьей мировой войны.

„Не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием. Я не считаю, что с ними можно разговаривать. Нужно думать о том, как жить дальше миру без таких людей“, - сказал он.

„Поэтому когда звучат те или иные месседжи с российского телевидения известных политиков о том, что они готовы использовать [ядерное оружие] в каком-то случае… Все, что после слов „в таком случае“, „после каких-то условий“ - дальше даже не нужно слушать, не нужно анализировать. Нужно понять, кто это сказал, и сделать все, чтобы больше этот человек никому ничего не говорил и не угрожал. Вот что нужно делать миру. […] Безусловно в таких вопросах нужно ставить точку. Сразу“, - эмоционально развил свою мысль Владимир Зеленский.