Иностранные интернет-магазины ежегодно не доплачивают Эстонии 145 млн евро налога с оборота

По словам партнера Sorainen и адвоката Аллара Йыкса, основной причиной является отсутствие правового основания для передачи данных от Банка Эстонии и поставщиков платежных услуг Налогово-таможенному департаменту (MTA), что позволило бы ведомству определять иностранных торговцев, которые должны декларировать и платить в Эстонии налог с оборота, но этого не делают.

Для разрешения ситуация необходимо изменить Закон о Банке Эстонии таким образом, чтобы у банка появилось обязательство делиться этими данными с MTA.

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк отметил, что у предприятий, работающих в одной отрасли, на одном рынке и на одинаковых основаниях, должны быть и одинаковые условия: возможности и обязательства

„В настоящее время сложилась ситуация, когда эстонские предприятия прилежно платят налоги, а у иностранных интернет-магазинов, продающих здесь свои товары, есть возможность не платить налог с оборота. Это неприемлемо, и необходимо соответствующим образом изменить закон, что поможет начать ежемесячный автоматический обмен данными“, — сказал он и заверил, что финансовая комиссия в ближайшее время займется этим вопросом.