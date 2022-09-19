Готовьтесь к увольнению. Какие профессии могут пострадать в нынешний кризис?

Стоит отметить, что проблема с трудоустройством в 2008–2009 годах была и у молодежи. Основная причина – отсутствие опыта. В кризисные времена, когда вакансий и так мало, а соискателей хватает, работодатели еще реже отдают предпочтение кандидатам без опыта работы.

Из-за роста безработицы уменьшилось поступление налогов, в связи с чем местные самоуправления сокращали работников. В ходе проведенного Государственным контролем опроса выяснилось, что количество служащих за два года уменьшили 50% из опрошенных самоуправлений, и, по оценке 37%, уменьшение было обусловлено сокращением доходов. Кроме количества служащих, более половины самоуправлений (58%) были вынуждены уменьшить заработную плату служащих, которая, по сравнению с 2008 г., уменьшилась в среднем на 10%.

Также очень сильно в те годы пострадали сферы отдыха и развлечений, где спад в 2008 году составил 25%. В торговле в первый год кризиса падение составляло 15%, а на второй увеличилось до 20%. Из-за падения покупательной способности опустели многие торговые площади. В тех центрах, которые находятся в отдалении от оживленных городских мест, в период кризиса было до 15–20% пустующих торговых площадей.

Тяжело в кризис 2008 года пришлось и предприятиям, которые зависели от цен на энергоносители, энергетической и горнодобывающей отраслей. Сокращения прошли в крупных концернах – Eesti Energia и VKG.

Прошлый кризис был примечателен тем, что безработных мужчин было значительно больше, чем безработных женщин. Это объясняется тем, что сильнее всего тогда пострадали отрасли экономики, в которых традиционно преобладают мужские профессии, например, сфера строительства.

Все кризисы разные, но общие черты у них тоже есть. Это, например, рост безработицы. В экономический кризис 2008 года она начала увеличиваться со второго квартала 2008 года и, по данным на первый квартал 2010 года, повысилась до 19,8% от общего количества трудоспособных жителей Эстонии. Общая численность работающего населения упала до рекордно низкого показателя за все предыдущие годы – 554 000 человек.

„Мы стремимся оправдать эти ожидания, поэтому мы всегда рады хорошим консультантам, и в настоящее время также набираем их. Если вы чувствуете, что работа в Kaubamaja заставит ваши глаза сиять, смело обращайтесь к нам! – добавляет представитель универмага. – Розничная торговля не является исключением и страдает от кризиса, как и все остальные отрасли. Ключевое слово – быстрая адаптация и способность мгновенно реагировать. Если в наших силах предложить хорошие эмоции и гарантировать, что покупатель уйдет из Kaubamaja с нужным товаром и позитивной энергией, он будет возвращаться снова и снова, и вместе мы преодолеем трудные времена“.

„Последние несколько лет преподали нам головокружительный урок гибкости. Пандемия изменила клиента, а вместе с ним и нас. Осмелюсь сказать, что вместе с командой Kaubamaja мы прошли мастер-класс по операционной эффективности и командной работе. Эти же опыт и уроки, безусловно, будут полезны в будущем, – заявляет директор по маркетингу Kaubamaja AS Энель Колк. – Заметного снижения покупательского интереса в Kaubamaja не наблюдается, но изменилось поведение покупателей. В последние годы оно стало более ответственным – магазин посещают реже, но более вдумчиво и целенаправленно. Предпочтение отдают качественным товарам, которые служат дольше. Эмоциональные покупки остались позади, и потребитель готов потратиться, если он убежден в высоком качестве товара“.

Что сейчас происходит в отраслях, которые могут попасть под удар? Вероятно, люди станут меньше тратить на покупки, и торговые площади начнут пустовать, оставляя без работы продавцов. Наверное, жители Эстонии станут реже пользоваться услугами такси, отдавая предпочтение бесплатному общественному транспорту, из-за чего таксистам придется нелегко. А спад на рынке недвижимости может снова оставить без работы строителей.

Менеджер службы поездок Bolt Eesti Эва Лийза Риккас говорит, что пока заметного снижения спроса на услуги такси не наблюдается.

„Трудно заранее предсказать спрос, так как на него влияет множество различных обстоятельств. Например, мы видели рост спроса весной, когда закончились ограничения из-за COVID, и на спрос также может повлиять продолжающаяся инфляция, – поясняет Риккас. – С другой стороны, рост цен на топливо может, наоборот, побудить людей сменить свои личные автомобили на более дешевые альтернативы. Когда люди суммируют все расходы, связанные с личным автомобилем, то часто обнаруживают, что, на самом деле, более целесообразно вместо него пользоваться транспортными услугами, исходя из потребностей, такими как служба такси Bolt или аренда автомобиля Bolt Drive“.

Эва Лийза Риккас отмечает, что в Bolt постоянно следят за услугами такси и, если кажется, что экономические условия начинают негативно сказываться на них, при необходимости вносят коррективы.

„Хотя в настоящее время в экономической сфере много неопределенности, прямого кризиса в строительном секторе сегодня нет, – комментирует Клаус Трейманн, руководитель сферы строительства Bonava. – Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что в случае снижения объемов строительства эта ситуация коснется всех работодателей в этой в отрасли и их сотрудников“.

Поскольку Европа все больше ориентируется на зеленый поворот и внедрение более энергоэффективных решений, в которых также участвуют работающие в строительном секторе компании, по словам Трейманна, можно предположить, что в будущем потребуется больше работников в областях, связанных с энергетикой или строительством более энергоэффективных решений для зданий (например, технических систем или лучше сохраняющих тепло сооружений) .

Безработица в норме