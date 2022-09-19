За сутки на дорогах пострадали четыре человека, задержано 37 алководителей

В 09:54 произошла авария возле Алтметса теэ, 1 в Маарду, где, по предварительным данным, 58-летняя женщина на легковом автомобиле Volkswagen Jetta стала сдавать назад с парковочного места и наехала на 70-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде. Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Точные обстоятельства устанавливаются.

В 14:50 возле Вильянди, 18 в Тюри 61-летний мужчина ехал на велосипеде и упал. Его доставили в Пайдескую больницу.

В 15:18 произошла авария возле Лиллеору теэ, 4 в Виймси, где, по предварительным данным, 21-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes-Benz E250 врезался в ехавший впереди легковой автомобиль Lexus IS300H, которым управлял 36-летний мужчина. 34-летнюю пассажирку Lexus доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Точные обстоятельства устанавливаются.

В 21:29 произошла авария возле Пухангу, 69 в Таллинне, где, по предварительным данным, 28-летний мужчина на легковом автомобиле Škoda Superb сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 17-летнюю девушку, переходившую дорогу. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

За прошедшие сутки было задержано 37 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Сообщений об угнанных автомобилях не поступало.