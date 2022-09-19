В Таллинне задумались о внедрении ночного общественного транспорта

Появится ли в Таллинне ночной транспорт, зависит от того, будут ли выделены на эти цели дополнительные средства из городского бюджета и в каком объеме, отмечает вице-мэр Таллинна по вопросам транспорта, Танель Кийк.

„Мы подали заявку на выделение дополнительных средств для открытия четырех ночных линий. Это может стоить несколько сотен тысяч евро. При этом, столичный общественный транспорт в целом нуждается в дополнительном финансировании из-за повышения цен на топливо. Сначала нужно решить этот вопрос. Мы не можем открывать ночные линии за счет уже имеющихся“, - сказал в интервью „Актуальной камера“ вице-мэр Таллинна Танель Кийк.

Советник по ночной жизни столицы Натали Метс отмечает, что ночные линии городу необходимы с точки зрения экологии и безопасности, кроме того, в ночном транспорте нуждаются и те, чьи рабочие смены заканчиваются очень поздно.

„Речь идет о ночных автобусных линиях, которые будут отходить от одной остановки, например, от Балтийского вокзала или из центра города, по нескольким направлениям. Эти автобусы будут предусмотрены только для поездки в один конец - домой, то есть везти пассажиров из спальных районов в центр они не будут“, - пояснила советник по ночной жизни Таллинна Натали Метс.

Идею ночного общественного транспорта поддерживает и полиция.