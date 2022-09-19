ФОТО и ВИДЕО | Самых влиятельных людей мира рассадили по автобусам: как главы государств прибыли на прием к Карлу III(9)
В воскресенье вечером в Букингемском дворце прошел прием Карла III для почти тысячи высокопоставленных гостей, которые прибыли в Лондон на похороны королевы Елизаветы II. Среди глав государств был и президент Эстонии Алар Карис.
Так как это было крайне сложное мероприятие, учитывая риски безопасности и логистику, то было решено, что большинство глав государств прибудут на место на автобусах. А значит по автобусам рассадили президентов, премьер-министров и разных коронованных особ.
Лишь единицы прибыли к Букингемскому дворцу на личном автомобиле. Среди них были, например, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, президент Израиля Ицхак Герцог, Дубайский шейк Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. Конечно же, члены британской королевской семьи также прибыли к замку на своих автомобилях.
Среди приглашенных на мероприятия гостей был и президент Эстонии Алар Карис. Смотрите галерею и видео с прибывающими главами государств!