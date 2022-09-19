Прокорми себя сам: сможет ли Эстония обеспечить себя продовольствием?(16)
В этом году в Европе мы наблюдаем аномально жаркое лето. И хотя июнь нас теплом не радовал, август оказался на редкость теплым. Что будет с урожаем из-за этих климатических сюрпризов, сможет ли Эстония обеспечить себе пропитание на зиму и насколько мы зависим от импорта – узнала „МК-Эстония“.
Погодные условия, глобальная инфляция, украинский кризис – все это накладывает отпечаток на то, как сегодня перераспределяется продовольствие. Путешествуя по стране, можно увидеть много сельскохозяйственных полей, пасущихся коров, собирающих зерновые комбайнов. Но как обстоят дела с урожаем и хватит ли нам продуктов, чтобы обеспечить внутреннее потребление, большой вопрос.
Зерна должно хватить
„Способность Эстонии производить продукты питания для обеспечения своего населения достаточно хороша в некоторых секторах, но, к сожалению, не во всех, – говорит председатель правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты Роомет Сырмус. – Обеспечение продовольствием, безусловно, может быть выполнено, но проблема заключается в его высокой цене. Стремительный рост цен на продукты питания, вероятно, приведет к тому, что потребители начнут покупать больше более дешевых продуктов, которые зачастую импортируются“.
В зависимости от года и погодных условий в Эстонии, по словам Сырмуса, производят в два-три раза больше зерна, чем потребляет местное население.
„С 2005 года мы являемся нетто-экспортером зерна, – отмечает председатель правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты. – Что касается рапса, внутреннее потребление, как правило, обеспечивается за счет местного производства. В прошлом году в Эстонии было произведено рапса в 1,4 раза больше, чем требовалось внутреннему рынку. Уборка зерновых и рапса еще продолжается, но в этом году немного увеличилась площадь зерновых. Осталась прежней площадь бобовых, значительно увеличилась площадь посевов рапса, а площадь картофеля значительно уменьшилась“.
Пока, отмечает Сырмус, имеющиеся данные показывают, что урожайность средняя, иногда выше средней, поэтому можно сказать, что в этом году зерна для эстонских потребителей и для экспорта будет достаточно.
Производство мяса и яиц сократилось
„Неплохая ситуация и в сильно ориентированном на экспорт молочном секторе, где уровень самообеспеченности остается выше 160%. В первой половине этого года в Эстонии было произведено немного больше молока, чем в первой половине прошлого года“, – констатирует Роомет Сырмус.
Значительно хуже, по его словам, ситуация в мясном секторе, где мы можем производить только около 80% необходимого нам объема.
„На долю свинины приходится более половины потребляемого мяса, а уровень отечественного предложения свинины составляет 81%. Что касается мяса птицы, мы можем покрыть потребности на 61%, – приводит цифры Сырмус. – В первом полугодии текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого производство мяса сократилось почти на 2%, в том числе производство свинины сократилось на 1%, а производство мяса птицы сократилось на целых 4%“.
Эстонские производители яиц, отмечает председатель правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты, могут покрыть немногим более половины потребностей внутреннего рынка.
„Однако в первой половине этого года производство яиц в Эстонии по сравнению с прошлым годом сократилось на 5%. Это свидетельствует о том, что ситуация в животноводстве и птицеводстве достаточно сложная из-за стремительного роста цен на корма“, – обращает внимание Роомет Сырмус.
Картофеля будет мало
„Ситуация в садоводстве тревожная, – констатирует Сырмус. – В прошлом году на одного жителя Эстонии было произведено всего 39 кг овощей и 54 кг картофеля. В последний раз производство овощей было таким маленьким в 2004 году. Производство картофеля сократилось более чем в четыре раза за последние несколько десятилетий, а уровень самообеспеченности картофелем снизился до 59%. В прошлом году эстонские садоводы смогли покрыть потребность Эстонии в свежих овощах на 41% и только на 7% – потребность во фруктах и ягодах“.
Судя по всему, и в этом году картофеля больше не станет. По словам научного сотрудника Эстонского института растениеводства Терье Тяхтярве, которые приводит rus.err.ee, погода в этом году оказала негативное влияние на рост картофеля.
„Температура выше 25 градусов негативно сказалась на росте картофеля. Для этой культуры все-таки требуется умеренная температура. От начала цветения до созревания потребность в воде достаточно высокая“, – отмечает Тяхтярве.
По словам старшего научного сотрудника Университета естественных наук Мати Коппеля, на урожай влияет не только летняя погода.
„Очень хорошего урожая не предвидится. Весной май был очень влажным и дождливым во многих местах, поэтому посадка картофеля запоздала. А на таких поздних засеянных полях клубней картофеля мало. И теперь, в условиях аномальной жары последние несколько дней растения на многих полях просто засыхают или умирают“, – говорит Коппель.
По его словам, невозможно точно предсказать, какой регион даст лучший урожай, но некоторые места он все же выделил.
„Места, где не стоит ожидать особого урожая, это Западная и Северная Эстония. Там было меньше осадков и наблюдается дефицит влаги, – отмечает Коппель. – А на юге Эстонии, где местами было несколько ливней, урожай может быть лучше“.
Урожайность эстонского картофеля, пишет rus.err.ee, не повлияет на цену картофеля в магазинах. Если в соседних странах будут хорошие урожаи, то этот картофель поступит на наши прилавки, и цены упадут, но если засуха сделала свое дело и в соседних странах, то цены поднимутся везде.
Цены не успевают расти
„В целом пищевая промышленность и сельхозпроизводители находятся в довольно сложном положении, потому что себестоимость продукции сильно возросла. Затраты на электроэнергию, газ, моторное топливо, удобрения и почти все другие средства производства очень высоки. Это также является причиной того, что продукты питания стали намного дороже для потребителей“, – констатирует председатель правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты Роомет Сырмус.
В то же время, по его словам, у производителей продуктов питания нет возможности повышать цены настолько быстро, насколько это реально необходимо для покрытия производственных затрат.
„Хотя на сельскохозяйственных и продовольственных рынках после российского вторжения на Украину наблюдался довольно быстрый рост цен, в некоторых районах ситуация к настоящему времени успокоилась, – говорит Сырмус. – Например, на рынке зерновых и масличных культур цены упали примерно на пятую часть по сравнению с пиковым уровнем. В то же время индекс продовольственных цен ФАО, отражающий состояние международного рынка продовольствия, продолжает оставаться на очень высоком уровне, хотя в июне этот сводный индекс снижался третий месяц подряд. Так, цены на масла, зерно и сахар на мировом рынке в июне упали, а цены на молоко и мясо выросли“.
В производстве молочной продукции и ряда других продуктов питания, добавляет Роомет Сырмус, большая доля идет на экспорт, причем экспортные цены росли быстрее, чем цены на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке. Поэтому розничная торговля еще не в полной мере восприняла объективное повышение цен, связанное с ростом цен на сырье и другие средства производства, а значит, продукты питания могут стать еще дороже.