Прокорми себя сам: сможет ли Эстония обеспечить себя продовольствием?

Погодные условия, глобальная инфляция, украинский кризис – все это накладывает отпечаток на то, как сегодня перераспределяется продовольствие. Путешествуя по стране, можно увидеть много сельскохозяйственных полей, пасущихся коров, собирающих зерновые комбайнов. Но как обстоят дела с урожаем и хватит ли нам продуктов, чтобы обеспечить внутреннее потребление, большой вопрос.

Зерна должно хватить

„Способность Эстонии производить продукты питания для обеспечения своего населения достаточно хороша в некоторых секторах, но, к сожалению, не во всех, – говорит председатель правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты Роомет Сырмус. – Обеспечение продовольствием, безусловно, может быть выполнено, но проблема заключается в его высокой цене. Стремительный рост цен на продукты питания, вероятно, приведет к тому, что потребители начнут покупать больше более дешевых продуктов, которые зачастую импортируются“.

В зависимости от года и погодных условий в Эстонии, по словам Сырмуса, производят в два-три раза больше зерна, чем потребляет местное население.

„С 2005 года мы являемся нетто-экспортером зерна, – отмечает председатель правления Эстонской торгово-сельскохозяйственной палаты. – Что касается рапса, внутреннее потребление, как правило, обеспечивается за счет местного производства. В прошлом году в Эстонии было произведено рапса в 1,4 раза больше, чем требовалось внутреннему рынку. Уборка зерновых и рапса еще продолжается, но в этом году немного увеличилась площадь зерновых. Осталась прежней площадь бобовых, значительно увеличилась площадь посевов рапса, а площадь картофеля значительно уменьшилась“.

Пока, отмечает Сырмус, имеющиеся данные показывают, что урожайность средняя, иногда выше средней, поэтому можно сказать, что в этом году зерна для эстонских потребителей и для экспорта будет достаточно.

Производство мяса и яиц сократилось