Молодые латыши активно ворвались в эстонскую хоккейную лигу Coolbet

В состав молодёжной команды „Рига“ входят игроки возрастных групп до 17 и 18 лет, некоторые из которых являются игроками молодёжной сборной Латвии. В субботу молодые латыши уверенно обыграли „Виру Спутник“ 1:7, а в воскресенье „Эверест“ со счётом 2:3.

В новом сезоне в эстонской хоккейной лиге Coolbet примут участие семь клубов: чемпион последних четырех лет тартусский „Вялк 494“, таллинский хоккейный клуб „Пантер“, „Эверест“ и „Виру Спутник“ из Кохтла-Ярве, хоккейный клуб „Нарва ПСК“ и латвийские команды „Курбадс“ и „Рига“. В основном турнире будет сыграно четыре круга, четыре лучших клуба продолжат своё выступление в весенних играх плей-офф. Полуфинальные и финальные игры будут сыграны до трех побед.

Игры чемпионата Эстонии Coolbet по хоккею продолжатся в следующую субботу, 24 сентября: в 16:00 „Эверест“ и „Виру Спутник“ встретятся в хоккейном дерби Кохтла-Ярве, а в 18:10 Таллиннский клуб „Пантер“ и „Нарва ПСК“ встретятся в ледовом холле Хааберсти.