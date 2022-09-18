За рубежом
18.09.2022, 18:09

В Финляндии выиграли 16 миллионов евро в лото

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Tiit Blaat

Крупнейший в истории Финляндии выигрыш в лото, порядка 16 млн евро, достался единственному игроку из Сиилинярви, передают финские СМИ.

Вчерашний выигрыш в лото составил рекордную сумму за всю историю.

Согласно игорной компании Veikkaus, главный выигрыш, порядка 16 млн евро, достался единственному игроку из Сиилинярви, что в Северном Саво.

Предыдущая рекордно крупная сумма была разыграна в прошлом году, когда компания из пяти человек поделила между собой 15 миллионов 700 тысяч евро.

Фортуна не первый раз улыбается охотникам за удачей из Сиилинярви: в 2019 году группа из пятидесяти игроков поделила Евроджекпот размером 90 миллионов евро.

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