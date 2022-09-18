Осенняя вакцинация диких животных закончилась: местных жителей беспокоили распыляющие вакцину самолеты

Чтобы предотвратить повторное распространение бешенства в Эстонии и опасность для людей и животных, департамент дважды в год проводит посев вакцины против бешенства для диких животных в зоне площадью 6100 квадратных километров в приграничных с Россией районах.

По словам Олева Калда, начальника отдела здоровья и благополучия животных Ветеринарно-пищевого департамента, вакцинация диких животных от бешенства очень важна. „Болезнь широко распространена в соседней с нами России, где увеличилось распространение инфекции, поэтому риск заражения бешенством для Эстонии не исчез. Чтобы избежать опасности возобновления случаев бешенства, в Эстонии обязательна регулярная вакцинация собак и кошек. Следующая вакцинация диких животных против бешенства состоится весной 2023 года“, — пояснил Калда.

Вакцинный корм был посеян в Юго-Восточной Эстонии, а также в Ида-Вирумаа. Для вакцинации использовали специальные приманки, внешняя часть которых состоит из твердой массы на основе рыбной муки, в которой спрятана инкапсулированная жидкая вакцина.

Вакцинацию проводят весной и осенью в течение одной недели. „Вакцинный корм сеют из небольших самолетов, которые летают низко и могут несколько беспокоить людей. Мы благодарим партнеров по сотрудничеству, которые внесли свой вклад в вакцинацию и местных жителей за терпение и понимание“, — добавил Калда.