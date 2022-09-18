Новости Эстонии
18.09.2022, 11:30

Неожиданный поворот: нарвитяне обратились в суд по поводу решения о переносе советских памятников

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ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

На этой неделе группа жителей Нарвы подала в Таллиннский административный суд жалобу по поводу сноса красноармейских памятников. Суд пока позицию по жалобе не выразил.

В жалобе жители требуют отмены приказа генерального директора Департамента полиции и погранохраны (ДПП) о демонтаже и сносе красноармейских памятников из общественного пространства. Сюда же относится и вывоз нарвского танка в Эстонский военный музей. Они также хотят, чтобы этот приказ был признан незаконным.

Кроме того, жители требуют отменить решение полиции, постановившей передать советские памятники, мемориалы и мемориальные доски в собственность государства. В жалобе также содержится требование о возвращении демонтированных мемориалов и красных памятников на их историческое место в городе Нарве и восстановлении их первоначального состояния.

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