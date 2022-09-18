18.09.2022, 11:30
Неожиданный поворот: нарвитяне обратились в суд по поводу решения о переносе советских памятников(63)
ФОТО: | Ekspress Meedia
На этой неделе группа жителей Нарвы подала в Таллиннский административный суд жалобу по поводу сноса красноармейских памятников. Суд пока позицию по жалобе не выразил.
В жалобе жители требуют отмены приказа генерального директора Департамента полиции и погранохраны (ДПП) о демонтаже и сносе красноармейских памятников из общественного пространства. Сюда же относится и вывоз нарвского танка в Эстонский военный музей. Они также хотят, чтобы этот приказ был признан незаконным.