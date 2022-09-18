Факультет покорности: что происходит в российских ВУЗах из-за войны с Украиной

Политика сидения на двух стульях, которую проводила Вышка, одновременно декларируя свою университетскую независимость и все больше сотрудничая с властью, завела ее в неизбежный тупик: охранители клеймили „пятой колонной“, в то время как либеральная общественность все чаще упрекала в ужесточении цензуры. Крах этой стратегии стал очевиден в 2019 году. Тогда в ходе массовых протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму было задержано много молодых людей из подросшего поколения новых несогласных, в первую очередь - студентов. Ни один университет не вступился за них, не вступилась и Вышка, настоятельно порекомендовав своим студентам и преподавателям не участвовать в акциях, нарушающих правопорядок. Именно летом 2019 г. громко зазвучала так хорошо знакомая всем сегодня зомбическая мантра „мы вне политики“, эвфемизм приспособленчества и агрессивного безразличия. Я помню, как перед началом учебного года на ученом совете факультета нам посоветовали „воздерживаться“ и „не высказываться“ (также помню, как 31 августа я вышла из оцепления на Пушкинской площади, вежливо раздвинув плечом шеренгу спецназа Росгвардии).

Минувшее невероятно спрессованное десятилетие пронеслось, пока мы стояли в оцепенении, не до конца веря в происходящее, как огромный страшный смоляной ком из репрессий, аннексии Крыма, политических процессов, пыток, отравлений, убийств и вновь репрессий, и каждый цикл деградации ставил общество и университет как одну из его проекций перед выбором: соглашаться или противостоять. Кто-то с готовностью брал под козырек (как многие московские и питерские, и уж тем более, региональные вузы), кто-то шел на осторожные уступки, пытаясь при этом сохранить самое главное. Вот только влипли в результате абсолютно все – осталось лишь обваляться в перьях.

Небольшая преамбула: последние двенадцать лет я работала в Высшей школе экономики, одном из самых крупных и, как считалось, самых либеральных университетов России. Действительно, очень долго ему удавалось оставаться свободным: в Вышке работали радикальные оппозиционеры и махровые государственники, проводились острые дебаты и международные конференции, создавались партнерства с университетами всего мира – там было интересно.

Я поговорила со своими коллегами, которые работают в сфере общественных и гуманитарных наук, о том, что происходило в их окружении после 24 февраля, и как война повлияла на жизнь московских университетов, исследовательских институтов и аналитических центров.

В то же время низовое сопротивление бурлило. В ужасе от происходящего мы продолжали выходить на уличные акции, одиночные пикеты, научное сообщество публиковало собравшие тысячи подписей антивоенные петиции – цеховые и университетские, сперва мы встречались с надежными коллегами в зуме, а позже – только лично. Вскоре эта академическая „зарница“ сошла на нет.

Я пыталась связываться со своим самыми адекватными коллегами, особенно публичными интеллектуалами, ожидая позиции, реакции, полагая, что на фоне случившейся катастрофы все бонусы от заигрывания с властью, посты и звания теряют всякий смысл, и остаются лишь правда и совесть. Как я заблуждалась. В ответ одни лишь разводили руками, другие молчали. А третьи, в том числе те, кто вполне мог хотя бы промолчать – без промедления поддержали преступное вторжение. Это обнажило другую катастрофу: полную девальвацию российских интеллектуальных „элит“ и повальную утрату человеческого достоинства.

Летом 2021 года я ушла из университета и академического института, с которым сотрудничала долгие годы, и который к тому моменту, к сожалению, тоже оказался полностью выхолощен. В правильности своего решения я убедилась практически сразу: в июле был отправлен в отставку ректор Кузьминов, усилиями которого Вышка долго пыталась сохранять лицо, а на его место был назначен в высшей степени лояльный Никита Анисимов. Стало очевидно, что никаких компромиссных вариантов больше не осталось: либо университеты превращаются в безусловно управляемые и лишенные индивидуальности путинские кадетские корпуса, либо так или иначе прекращают существовать.

В январе 2020 года были приняты изменения в правила внутреннего распорядка, которые предписывали избегать упоминание аффилиации с университетом при участии в „политической деятельности“ (черта с два). Продолжились увольнения преподавателей, которые начались годом раньше под формальным предлогом структурных преобразований или несоблюдения условий конкурса, теперь они стали еще более масштабными (именно тогда возник „Свободный университет“). Все эти события не оставляли сомнений в том, как ситуация будет развиваться дальше, и я поняла, что следующий год станет для меня последним в российской академии.

„Первое время было довольно сложно преподавать: студенты растеряны, да и к себе тоже много вопросов – с чем идти к студентам? Как работать? О чем говорить? Постепенно в диалоге всё-таки удалось нащупать какую-то дорожку, по которой мы со студентами и дошли до конца учебного года.

Но между студентами и преподавателями есть понимание. После одной из весенних конференций обсуждали со студентами, кому сколько штрафов дали, они рассказывали об одинаковых протоколах в судах „под копирку“. Потом все перешли в „подпольную“ деятельность, которую никто не обсуждает. Сейчас люди определились, и никто никому ничего не доказывает.

Потом стали появляться „отраслевые“ петиции, я подумала: „а почему у нас все молчат?“. Я позвонила заведующему кафедрой, он сказал „запускайте петицию, я потом посмотрю и подпишу“. Когда она набрала уже больше двух тысяч голосов, его подписи среди них все еще не было…Среди подписавших больше всего выпускников, потом студенты, потом молодые сотрудники, в последнюю очередь – штатные преподаватели факультетов. Потом началось дело питерских студентов (которых собирались отчислить), я очень испугалась, потому что несла ответственность в том числе за студентов, которых мы привлекли. Мы закрыли петицию. Все были напуганы новым законом. <…> В университетах все, как и в обществе: есть те, кто молчит, есть активно поддерживающие конформисты – их меньшинство. Чувствуется расслоение среди преподавателей, позицию „мы будем молчать с фигой в кармане“ занимают 2/3. Ученый совет, ректорат поддержали войну открыто. Конъюнктурщики пытаются быстро переквалифицироваться в специалистов по „дружественным странам“. <…> Есть самоцензура, хотя слово „война“ неизбежно проскакивает: и студенты, и преподаватели его произносят.

Чувствовалось, что им очень нужна поддержка, точка опоры, какие-то ориентиры. Среди своих студентов не знаю никого, кто хоть сколько-нибудь одобрял или приветствовал происходящее“. Практика показывает, что понимание существует далеко не со всеми студентами.

Профессор одного из московских университетов, который когда-то преподавал и мне, был уволен из-за доноса.

Он настаивал на том, чтобы я назвала его имя, но я все же предпочту не раскрывать его: „Я читал лекции онлайн в феврале и сказал студентам: „Дай бог, чтобы у Путина хватило ума не начинать войну“. Потом начались офлайн лекции в аудитории, я сказал: „Молился, чтобы хватило ума, а ему ума не хватило“ и дальше 10–15 минут объяснял, почему это ложь, почему денацификация и демилитаризация – это все выдумано. На курсе были девочки из Луганска, они начали меня записывать на диктофон, тут же сообщили декану. Декан вызвала меня и начала убеждать, что так нельзя <...> Потом меня вызвала заведующая кафедрой и сказала: „Неплохо бы вам покаяться“. Я ответил, что каяться не хочу. Через две недели вызвали в ректорат, собралось все начальство. Требовали, чтобы я дал слово, что на лекциях больше политики не будет.

Я ответил, что есть ситуации, в которых нельзя молчать. „А если ядерная война, а если студентов в армию начнут забирать – тоже молчать? Если моя точка зрения может привести к серьезному ущербу для университета, я напишу заявление, но каяться не буду“. Через несколько дней меня вызвали в отдел кадров“. Конечно, это далеко не единственный случай, когда преподавателей разных российских университетов увольняют за открытую антивоенную позицию (чаще всего – по доносу), при этом с неизменным требованием „прекратить говорить о политике“. Будто бы это в демократическом государстве с состязательной политической системой преподаватель на занятии неожиданно начинает агитировать за каких-нибудь социал-демократов или правых популистов. Странно и неуместно, согласитесь.