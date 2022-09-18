18.09.2022, 09:59
Глава МИД Чехии о событиях в Изюме: мы должны созвать международный трибунал(90)
ФОТО: | AP
Глава МИД председательствующей в совете ЕС Чехии Ян Липавский выступил с заявлением о том, чтобы по поводу обнаруженного в Изюме массового захоронения был срочно созван трибунал.
„Россия оставила после себя братские могилы сотен расстрелянных и замученных людей в районе Изюма. В 21 веке такие нападения на мирное население немыслимы и отвратительны. Мы не должны упускать это из виду. Мы выступаем за наказание всех военных преступников“, написал глава МИД Чехии в своем твиттере.
„Я призываю к скорейшему созданию специального международного трибунала, который расследует преступление российской агрессии“, - заявил Липавский.