Глава МИД Чехии о событиях в Изюме: мы должны созвать международный трибунал

„Россия оставила после себя братские могилы сотен расстрелянных и замученных людей в районе Изюма. В 21 веке такие нападения на мирное население немыслимы и отвратительны. Мы не должны упускать это из виду. Мы выступаем за наказание всех военных преступников“, написал глава МИД Чехии в своем твиттере.