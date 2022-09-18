В каких странах не действует каско и почему перед заключением договора нужно сделать фото авто
Союз страховых обществ Эстонии (ССОЭ) в сотрудничестве с Союзом страховых маклеров Эстонии (ССМЭ) обновил общие правила страхования транспортного средства, чтобы они соответствовали последним тенденциям на рынке страхования каско, например, по части возмещения ущерба, действия страхования и продаж через интернет.
По итогам первого полугодия текущего года общий размер возмещений, выплаченных в рамках страхования каско, увеличился на 24 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если общая сумма возмещений, выплаченных за шесть месяцев этого года, составила 51,4 миллиона евро, то в прошлом году соответствующая сумма составила 41,6 миллиона евро.
По словам члена правления ССОЭ Лаури Потсеппа, автомобили и страхование транспортных средств за последние годы претерпели большие изменения. „Общие правила необходимо было обновить для того, чтобы они помогали клиенту лучше понимать страхование каско и описывали текущую практику. Например, после установления санкций в отношении России и Беларуси страхование там не действует. Аналогичным образом дела обстоят с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Молдовой и Турцией, поскольку ехать туда рискованно“, – объяснил Потсепп.
По оценке Потсеппа, общий размер возмещений, выплаченных в рамках страхования каско, увеличился на четверть потому, что несчастных случаев стало происходить больше, цены на подержанные автомобили возросли, и ремонт автомобилей подорожал. „Это в свою очередь неизбежно ведет к повышению стоимости страхования каско. Высокая инфляция не обошла стороной и рынок страхования“, – сказал Потсепп.
Общие правила страхования транспортного средства являются составляющей общих правил оказания услуги страхования. В этих правилах понятия, условия договора страхования и практика страховщиков разъяснены так, как это принято в сфере страхования в Эстонии.
По словам главы ССМЭ Кайдо Троппа, в общих правилах уточнено выяснение потребностей клиента в случае продажи через интернет, когда процесс консультирования клиента, как правило, стандартизирован. „Маклеры довольно часто наблюдают, как при покупке страховой защиты через интернет клиенты задаются вопросом, какое страховое решение им подходит. Поэтому очень важно четко описать пакеты с разным содержанием и дать к ним пояснения, например, сравнить, чем миникаско отличается от полного каско. Также следует указать дополнительные возможности, предлагаемые в случае страхования каско, например, выбор страховой защиты, обеспечивающей предоставление временного автомобиля, или страховой защиты на случай возникновения технической неисправности“, – объяснил Тропп.
По словам представителя рабочей группы, занимающейся оформлением общих правил, страхового общества Swedbank Инекен Нуут, клиенту важно понимать, почему при заключении договора страховое общество просит его предоставить фотографии транспортного средства. „Они необходимы, прежде всего, на случай возникновения ущерба, поскольку обычно страховщик не запрашивает фотографии транспортного средства до заключения договора. Если после наступления несчастного случая благодаря фотографиям выяснится, что автомобиль уже имел соответствующие повреждения при заключении договора, страховщик не возместит ущерб“, – сказала Нуут.
Общие правила помогают клиентам и другим людям оценивать деятельность страховщиков. Соблюдение общих правил обеспечивает взаимопонимание, честную и свободную конкуренцию и развитие сферы страхования.