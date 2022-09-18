В каких странах не действует каско и почему перед заключением договора нужно сделать фото авто

По итогам первого полугодия текущего года общий размер возмещений, выплаченных в рамках страхования каско, увеличился на 24 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если общая сумма возмещений, выплаченных за шесть месяцев этого года, составила 51,4 миллиона евро, то в прошлом году соответствующая сумма составила 41,6 миллиона евро.

По словам члена правления ССОЭ Лаури Потсеппа, автомобили и страхование транспортных средств за последние годы претерпели большие изменения. „Общие правила необходимо было обновить для того, чтобы они помогали клиенту лучше понимать страхование каско и описывали текущую практику. Например, после установления санкций в отношении России и Беларуси страхование там не действует. Аналогичным образом дела обстоят с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Молдовой и Турцией, поскольку ехать туда рискованно“, – объяснил Потсепп.

По оценке Потсеппа, общий размер возмещений, выплаченных в рамках страхования каско, увеличился на четверть потому, что несчастных случаев стало происходить больше, цены на подержанные автомобили возросли, и ремонт автомобилей подорожал. „Это в свою очередь неизбежно ведет к повышению стоимости страхования каско. Высокая инфляция не обошла стороной и рынок страхования“, – сказал Потсепп.

Общие правила страхования транспортного средства являются составляющей общих правил оказания услуги страхования. В этих правилах понятия, условия договора страхования и практика страховщиков разъяснены так, как это принято в сфере страхования в Эстонии.