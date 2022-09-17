Оппозиция: бюджет включает много необходимых расходов, возможно придется повышать налоги

Представитель оппозиционной Центристской партии Яак Ааб считает, что в первую очередь необходимо было временно снизить акцизы: "Топливные акцизы, потому что из-за этих акцизов и из-за высокой цены топлива все цены поднимаются. И снизить налог на оборот на продукты, все соседние страны это сделали, только мы держим этот высокий налог".

"Несомненно, это (повышение зарплат работникам общественного сектора как минимум на 5% - прим.ред), обрадует людей в общественном секторе, но если вдуматься, то выходит, что мы стали беднее на 25%, т.е. инфляция. Другими словами цены поднялись на 25%, после чего зарплату в общественном секторе увеличили лишь на 5%, то есть, по факту, люди потеряют в деньгах“, - считает председатель Консервативной народной партии Мартин Хельме.

По мнению Яака Ааба, как следствие, нынешнее решение правительства может привести к повышению налогов: "Я полагаю, что такие расходы предполагают в ближайшие годы и рост налогов. Мы помним, когда Андрус Ансип сделал очень щедрый бюджет в 2008-м и потом вдруг нужно было поднять налог с оборота и сделать большие срезания бюджета. Мне кажется, что сейчас всё движется в том же направлении“.