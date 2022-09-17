Оппозиция: бюджет включает много необходимых расходов, возможно придется повышать налоги(6)
В оппозиции полагают, что будущий госбюджет включает много необходимых расходов, при этом есть опасения, что они будут оплачены за счет повышения налогов, пишет rusERR.
Представитель оппозиционной Центристской партии Яак Ааб считает, что в первую очередь необходимо было временно снизить акцизы: "Топливные акцизы, потому что из-за этих акцизов и из-за высокой цены топлива все цены поднимаются. И снизить налог на оборот на продукты, все соседние страны это сделали, только мы держим этот высокий налог".
"Несомненно, это (повышение зарплат работникам общественного сектора как минимум на 5% - прим.ред), обрадует людей в общественном секторе, но если вдуматься, то выходит, что мы стали беднее на 25%, т.е. инфляция. Другими словами цены поднялись на 25%, после чего зарплату в общественном секторе увеличили лишь на 5%, то есть, по факту, люди потеряют в деньгах“, - считает председатель Консервативной народной партии Мартин Хельме.
По мнению Яака Ааба, как следствие, нынешнее решение правительства может привести к повышению налогов: "Я полагаю, что такие расходы предполагают в ближайшие годы и рост налогов. Мы помним, когда Андрус Ансип сделал очень щедрый бюджет в 2008-м и потом вдруг нужно было поднять налог с оборота и сделать большие срезания бюджета. Мне кажется, что сейчас всё движется в том же направлении“.