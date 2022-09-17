Жительницу Москвы задержали из-за того, что она слушала у себя в квартире гимн Украины

Об этом „ОВД-Инфо“ сообщил друг задержанной. По его словам, поздно вечером 11 сентября в квартире москвички выключился свет. Когда женщина пошла проверить щиток в подъезде, к ней в квартиру ворвались два вооруженных полицейских и потребовали, чтобы она поехала с ними в отдел.

В отделе у нее сняли отпечатки пальцев. При этом, когда задержанная неправильно положила руки на сканер, полицейские начали кричать на нее и оскорблять. Москвичка объяснила, что плохо видит, потому что не успела надеть линзы. В ответ один из полицейских начал угрожать ей полной потерей зрения, назвал ее „тупой“ и сбил с ее головы кепку.

После составления протокола о задержании женщину отпустили с обязательством о явке.

„На следующий день ей позвонили и потребовали снова явиться в участок. Протокола о правонарушении там так и не составили. Однако во время разговора полицейский сказал ей поставить на заставку телефона российский флаг, нашить на рюкзак символику Z и V, повесить на него георгиевские ленты и вступить в партию „Единая Россия“», — сообщают правозащитники.