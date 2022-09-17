ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (206-й день) | Байден советует Путину не помышлять о ядерном оружии. ЧВК Вагнера принудительно набирает заключенных на войну

Испания отправила в Украину пять военно-транспортных самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных систем полевой артиллерии.

Правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155 стоимостью 216 миллионов евро.

ЧВК Вагнера принудительно отправляет заключенных российских колоний на войну с Украиной, пишет онлайн-издание SOTA, указывая, что в распоряжении редакции оказалась переписка в чате между одним из заключенных ИК-4 Марий Эл с его бывшей девушкой. Судя по переписке от 14 сентября, скриншот которой публикует издание в своем Telegram-канале, вербовщики отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям, как убийство, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой. После этого их вызывают на вахту, „и всё: там грузят в воронок - и на аэродром“. Как пишет издание, заключенным обещают деньги и амнистию через полгода пребывания на фронте.

США ведут переговоры с МИД России об увеличении числа консульских работников и упрощении выдачи виз россиянам. "Это (запрет виз для россиян) — не то, чего бы мы сейчас хотели… Нас беспокоит, как много Путин и Кремль врут об Америке, о нашей стране, о наших гражданах. <…> И с нашей точки зрения, для этих отношений в долгосрочной перспективе лучше, чтобы больше россиян приезжали в США, знакомились с нами, узнавали правду и учились с нами. И это помогает нам бороться с ужасной пропагандой из Кремля“, — сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

В Кривом Роге ликвидировали подтопление домов, возникшее в результате российского удара по гидротехническим сооружениям города 14 сентября.

Лукашенко, выступая на патриотическом форуме, посвященном Дню народного единства в Беларуси, сказал: "США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины, цель — ослабление РФ и уничтожение Белоруссии. За рубежом, прежде всего на Украине, формируются силовые структуры для свержения власти в Белоруссии“.