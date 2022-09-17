ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (206-й день) | Байден советует Путину не помышлять о ядерном оружии. ЧВК Вагнера принудительно набирает заключенных на войну(1)
Подводим итоги очередного дня войны.
По данным британской разведки, ВСУ Украины продолжают наступательную операцию на северо-востоке Украины, а войска РФ установили оборонный рубеж между рекой Оскол и городом Сватово в Луганской области. Через эту территорию проходит один из основных маршрутов снабжения российской армии из Белгородской области, до сих пор контролируемый Россией. Поэтому для российских войск важно сохранение контроля над этим участком. В британской разведке полагают, что любая существенная потеря территории в Луганской области однозначно подорвет стратегию РФ.
Украинские войска полностью заняли Купянск (Харьковская область), включая ту его часть, которая находится на дальнем берегу реки Оскол.
Служба безопасности Украины опубликовала видео со свидетельствами жителя Купянска в Харьковской области. Он утверждает, что его пытали сотрудники ФСБ.
В оккупированном российскими войсками Мелитополе произошла серия взрывов. Кроме того, сообщается, что в Мелитополе партизаны подорвали железную дорогу, по которой российские войска перевозили оружие
Ракетному обстрелу подвергся город Чугуев (20 км от Харькова). Удары пришлись по объектам критической инфраструктуры, автозаправочной станции, частным домам. Погибла 11-летняя девочка.
Ракетным обстрелам подверглись Константиновки и Краматорск.
Об обстрелах сообщается и в Донецке. Указывается, что снаряды попали в здание "администрации“ Ворошиловского района, площадь Ленина, здание „Минюста ДНР“ и почтамт. Еще один взрыв зафиксирован около драмтеатра. По сведениям интернет-портала strana.news, в "ДНР“ уже заявили о гибели не менее четырех мирных жителей Донецка.
В результате обстрела села Красный Хутор Белгородской области, расположенного вблизи границы с Украиной, погибла женщина, еще два человека получили ранения.
Запорожскую АЭС снова подключили к электросети Украины. Как сообщает МАГАТЭ, . инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта.
Президент США Джо Байден сказал, что если Россия применит ядерное оружие, то "станет большим изгоем в мире, чем когда бы то ни было“. Ответные действия США, по словам Байдена, будут зависеть от масштабов действий России.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал, как можно скорее создать международный трибунал для расследования "преступления агрессии России против Украины". Это заявление он сделал после того, как в Изюме, освобожденном из-под российской оккупации, были обнаружены массовые захоронения с телами людей, подвергавшихся пыткам и умерших от огнестрельных ранений. "В XXI веке такие нападения на гражданское население немыслимы и отвратительны. Такое нельзя оставлять незамеченным. Мы выступаем за наказание всех военных преступников“, - подчеркнул Липавский.
Компания Maxar Technologies опубликовала в Twitter снимки массового захоронения, обнаруженные в городе Изюм Харьковской области после его освобождения украинскими войсками. Первый снимок сделан в марте 2022 года, второй - в августе 2022 года.
Испания отправила в Украину пять военно-транспортных самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных систем полевой артиллерии.
Правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155 стоимостью 216 миллионов евро.
ЧВК Вагнера принудительно отправляет заключенных российских колоний на войну с Украиной, пишет онлайн-издание SOTA, указывая, что в распоряжении редакции оказалась переписка в чате между одним из заключенных ИК-4 Марий Эл с его бывшей девушкой. Судя по переписке от 14 сентября, скриншот которой публикует издание в своем Telegram-канале, вербовщики отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям, как убийство, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой. После этого их вызывают на вахту, „и всё: там грузят в воронок - и на аэродром“. Как пишет издание, заключенным обещают деньги и амнистию через полгода пребывания на фронте.
США ведут переговоры с МИД России об увеличении числа консульских работников и упрощении выдачи виз россиянам. "Это (запрет виз для россиян) — не то, чего бы мы сейчас хотели… Нас беспокоит, как много Путин и Кремль врут об Америке, о нашей стране, о наших гражданах. <…> И с нашей точки зрения, для этих отношений в долгосрочной перспективе лучше, чтобы больше россиян приезжали в США, знакомились с нами, узнавали правду и учились с нами. И это помогает нам бороться с ужасной пропагандой из Кремля“, — сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
В Кривом Роге ликвидировали подтопление домов, возникшее в результате российского удара по гидротехническим сооружениям города 14 сентября.
Лукашенко, выступая на патриотическом форуме, посвященном Дню народного единства в Беларуси, сказал: "США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины, цель — ослабление РФ и уничтожение Белоруссии. За рубежом, прежде всего на Украине, формируются силовые структуры для свержения власти в Белоруссии“.
"Все для победы“: В общественном транспорте и подъездах многоквартирных жилых домов российских городов развешивают плакаты с известными актерами, музыкантами и спортсменами, призывающими поддержать бойцов самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
В Коктебеле сожгли автомобиль и гольф-кар, которые, предположительно, принадлежат телеведущему Дмитрию Киселеву.