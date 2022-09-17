109 евро прибавки | Вскоре вырастут пенсии: когда это произойдет и кого затронет?

Простыми словами, регрессия – это уменьшение льготы по налогу по мере роста доходов человека. Например, если доход человека – до 1200 евро в месяц брутто, то у него есть не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 500 евро в месяц. Если же доход начинает расти и превышает предел в 1200 евро в месяц брутто, то налоговая льгота начинает уменьшаться. Когда доход достигает цифры в 2100 евро в месяц брутто, налоговая льгота снижается до нуля, и человек платит подоходный налог с первого евро.

„Работающие пенсионеры по старости получат льготу по подоходному налогу в размере 704 евро в месяц, – объясняет Маргус Тувикене. – И это – без регрессии“.

Что же касается работающих пенсионеров, то их это тоже затронет. Вопреки надеждам, у них не будет двух не облагаемых подоходным налогом минимумов (704 евро в месяц для пенсионеров и 654 евро в месяц для каждого жителя Эстонии), а останется только тот, что побольше, – 704 евро в месяц.

„Таким образом, в следующем году пенсионеров ждет и внеочередная прибавка к пенсии, и повышение не облагаемого подоходным налогом минимума, и индексация“, – говорит специалист.

Также с 1 января не облагаемый подоходным налогом минимум поднимут с 500 до 654 евро. Но для пенсионеров этот минимум будет еще больше – 704 евро от их дохода не будут облагаться с 1 января 2023 года подоходным налогом вообще.

„С января 2023 года пенсионеров ждет внеочередная прибавка на 20 евро, – рассказывает о пошаговой стратегии аналитик отдела государственных средств Министерства финансов Маргус Тувикене. – И с 1 апреля пенсии также индексируют. Таким образом средняя пенсия вырастет до 704 евро в месяц“.

Однако до этого речь шла о 654 евро в качестве средней пенсии. Но на прошлой неделе стало известно, что в 2023 году средняя пенсия по прогнозам составит больше, чем ожидалось, – аж 704 евро в месяц.

„МК-Эстония“ уже писала, что со следующего года среднюю пенсию по старости освободят от уплаты подоходного налога, поэтому у пенсионеров останется больше денег.

„Важно то, что у работающих пенсионеров по старости не облагаемый подоходным налогом минимум достигнет 704 евро в месяц, – подчеркивает специалист. – И не будет никакой регрессии. То есть, например, даже при доходе пенсионера по старости в размере 2200 евро не облагаемый подоходным налогом минимум не будет равен нулю, как у людей трудоспособного возраста, а так и останется 704 евро в месяц“.

Таким образом, если доход пенсионера по старости с 1 января 2023 года будет меньше, чем 704 евро в месяц, то ему никаких налогов платить не придется. Если же будет больше, то нужно будет заплатить налог – но только с той суммы, которая превышает 704 евро в месяц.

Догонит инфляцию

Насколько же реальным будет это повышение пенсий – особенно с учетом резкой инфляции и нынешних цен, которые растут как на дрожжах?

„Покупательная способность пенсионеров в этом году снизится, – констатирует Маргус Тувикене. – Однако в следующем году, по прогнозам, рост будет существенно быстрее, чем инфляция, и в 2023 году покупательная способность пенсионеров вырастет“.

На вопрос, может ли статься, что это повышение пенсий просто догонит цены, но по факту улучшения качества жизни у пенсионеров не будет, экономист отвечает цифрами: „Если сравнить уровень цен в 2023 году с уровнем цен в 2021 году, то за два года рост потребительских цен составил в общей сложности 27,5%. Если поделить пенсию, которая с 1 апреля 2023 года составит 704 евро, на показатели 2021 года (552 евро), то получится та же самая цифра – 27,5%“.

То есть из этих данных выходит, что покупательная способность пенсионеров к 2023 году, по сравнению с 2021 годом, восстановится до прежнего уровня.

„Если же сравнить пенсию нетто, то есть с учетом повышения не облагаемого подоходным налогом минимума для пенсионеров по старости, то покупательная способность даже слегка вырастет – по сравнению с 2021 годом, – отмечает Тувикене. – То есть она составит 30%“.

Миллионы вложений

Сколько же недополучит государство из-за повышения не облагаемого подоходным налогом минимума до 704 евро для пенсионеров по старости в январе 2023 года?

„Предположительно, только за 2023 год – 124 миллиона евро“, – приводит цифры специалист.

На вопрос, сколько планируется выделить дополнительно денег на индексацию пенсий до средней по стране в размере 704 евро в месяц, он отвечает: „По сравнению с весенним прогнозом – а, согласно ему, средняя пенсия в 2023 году составила бы 662 евро – расходы государства на выплату пенсий будут каждый год приблизительно на 120 миллионов евро больше“.