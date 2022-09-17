ФОТО | Эстонских бизнесменов приняли в офисе президента Турции

Турция, с населением 85 миллионов человек, является крупным игроком в мировой экономике, она занимает 23 строчку в рейтинге стран по размерам ВВП. Турция богата ресурсами, через территорию страны проходит система нефте- и газопроводов, связывающих Европу со Средней Азией и Закавказьем.

В условиях энергетического кризиса и возможной рецессии налаживание связей между Эстонией и новыми партнёрами является принципиально важным. Именно поэтому в Стамбул направилась представительная команда из Эстонии. Глава делегации - один из руководителей Эстонской торгово-промышленной палаты Маргус Ильмярв, а в составе делегации как активные предприниматели из Торгово-Промышленной палаты из Ида-Вирумаа и Сааремаа, так и депутаты местных самоуправлений Эстонии, в том числе депутат Маардуского Горсобрания Николай Дегтяренко и депутат Кохтла-Ярвского Горсобрания Даниил Стародубцев.

„В сложной политической ситуации необходимо диверсифицировать внешнеэкономические связи Эстонии, турецкое бизнес-сообщество к этому готово, поэтому мы прибыли в Стамбул. Значимо, что эстонскую делегацию приняли в офисе президента Турции. Разговор был не только о развитии торгового сотрудничества и инвестициях, но и о возможностях поставок в ЕС энергоресурсов из Турции", – сообщил член делегации, предприниматель и депутат Маардуского Горсобрания Николай Дегтяренко.



Помимо встреч в офисе президента Турции, участники официальной делегации провели рабочие встречи с заместителем руководителя Эстонского посольства в Анкаре Тийной Йокст, а также встретились с руководством Совета по внешнеэкономическим связям Турции DEIK, с председателем Турецко-Эстонского Делового Совета Айкут Каяа.

В рамках визита предприниматели и бизнес-эксперты Эстонии посетили Турецкую ассоциацию промышленности и бизнеса TÜSIAD и Международную Ассоциацию Научных Парков и Зон Инноваций IASP.

Поездка стала возможной благодаря личному вкладу предпринимателей, а также сотрудничеству Торгово-Промышленной палаты с Ида-Вируским Центром предпринимательства при содействии Фонда региональной поддержки ЕС.