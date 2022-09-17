Маарду приглашает на осенний забег и оздоровительную прогулку

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, мероприятие ставит целью обратить внимание людей на стиль их жизни, и мотивирует людей больше двигаться. „Участники мероприятия могут выбрать между оздоровительной ходьбой и бегом, который требует больших усилий и лучшей физической подготовки. Активный образ жизни и привычка заниматься спортом это надежная инвестиция в собственное здоровье, поэтому я приглашаю всех принять участие в осеннем забеге“, - добавил Архипов.

Программа мероприятия начнется в 10.15 с ходьбы для мам с колясками на дистанцию 1 километр. Все участники прогулки в 10.45 смогут принять участие в лотерее, билеты для которой будут выданы непосредственно перед стартом.

В 11.00 состоится детский забег „Сельвера“ на 100 метров для детей в возрасте 3-6 лет. Ребята 7-12 лет смогут померяться силами в беге на 1 км в 11.30. В 11.45 состоится ходьба на 500 метров для людей с особыми потребностями.

Забег и оздоровительная ходьба на дистанции 3 и 5 км для взрослых и молодых людей старше 13 лет стартует в 12.30. Награждение победителей забега состоится в 13.30.

Чтобы принять участие в забеге необходима регистрация по ссылке https://bit.ly/mjooks092022 до 23 сентября 2022 19.00. В день забега регистрация на месте проводиться не будет. Стартовые номера на дистанции 1, 3 и 5 км выдаются на месте старта.

Участники оздоровительной ходьбы смогут также попытать удачу в лотерее - с 11.00 до 12.00 будут раздаваться номерки, а в 13.45 состоится сам лотерейный розыгрыш.

Участие в мероприятии бесплатно для всех желающих.

Программа осеннего забега

10.00-14.25 Выдача лотерейных номеров

10.00-12.00 Выдача стартовых номеров на дистанции 1 км, 3 км и 5 км

10.15 оздоровительная ходьба для мам с колясками, 1 км

10.45 лотерея для участниц ходьбы с детскими колясками

11.00 Забег малышей (3-6 лет) на 100 м

11.30 Детский забег на 1 км (дети 7-12 лет)