Маарду приглашает на осенний забег и оздоровительную прогулку
24 сентября 2022 года в Маарду состоится очередной осенний забег и оздоровительная ходьба, которые популярны среди любителей здорового образа жизни. В рамках забега также состоится ходьба для мам с детскими колясками. Забег стартует на главной аллее лесопарка напротив торгового центра Maxima XX (Keemikute 2).
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, мероприятие ставит целью обратить внимание людей на стиль их жизни, и мотивирует людей больше двигаться. „Участники мероприятия могут выбрать между оздоровительной ходьбой и бегом, который требует больших усилий и лучшей физической подготовки. Активный образ жизни и привычка заниматься спортом это надежная инвестиция в собственное здоровье, поэтому я приглашаю всех принять участие в осеннем забеге“, - добавил Архипов.
Программа мероприятия начнется в 10.15 с ходьбы для мам с колясками на дистанцию 1 километр. Все участники прогулки в 10.45 смогут принять участие в лотерее, билеты для которой будут выданы непосредственно перед стартом.
В 11.00 состоится детский забег „Сельвера“ на 100 метров для детей в возрасте 3-6 лет. Ребята 7-12 лет смогут померяться силами в беге на 1 км в 11.30. В 11.45 состоится ходьба на 500 метров для людей с особыми потребностями.
Забег и оздоровительная ходьба на дистанции 3 и 5 км для взрослых и молодых людей старше 13 лет стартует в 12.30. Награждение победителей забега состоится в 13.30.
Чтобы принять участие в забеге необходима регистрация по ссылке https://bit.ly/mjooks092022 до 23 сентября 2022 19.00. В день забега регистрация на месте проводиться не будет. Стартовые номера на дистанции 1, 3 и 5 км выдаются на месте старта.
Участники оздоровительной ходьбы смогут также попытать удачу в лотерее - с 11.00 до 12.00 будут раздаваться номерки, а в 13.45 состоится сам лотерейный розыгрыш.
Участие в мероприятии бесплатно для всех желающих.
Программа осеннего забега
10.00-14.25 Выдача лотерейных номеров
10.00-12.00 Выдача стартовых номеров на дистанции 1 км, 3 км и 5 км
10.15 оздоровительная ходьба для мам с колясками, 1 км
10.45 лотерея для участниц ходьбы с детскими колясками
11.00 Забег малышей (3-6 лет) на 100 м
11.30 Детский забег на 1 км (дети 7-12 лет)
11.45 Ходьба для детей и молодежи с особыми потребностями на 500 м
12.00 Награждение победителей забега на 1 км и детей с особыми потребностями
12.30 Старт взрослых бегунов и участников оздоровительной ходьбы (3 км и 5 км)
13.30 Награждение победителей забега
13.45 Лотерея для участников оздоровительной ходьбы на 3 км и 5 км