Министр иностранных дел Латвии: пока Россия — агрессор, ее гражданам не место ни в Европе, ни в Украине(32)
"Мы в Евросоюзе продолжим оказывать давление для введения новых санкций против России. Пока Россия является страной-агрессором, продолжает вести войну в Украине, и пока появляются новые свидетельства ужасов с освобожденных территорий, гражданам страны-агрессора не место ни в Европе, ни в Латвии, ни в Украине“, — заявил сегодня на съезде партии "Единство" министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Обращаясь к членам партии, министр подчеркнул, что в Латвии необходимо укреплять внешнюю и внутреннюю безопасность.
„Во внешней безопасности акцент должен быть сделан на сильный Европейский Союз, как в экономическом плане, так и в сфере безопасности, и присутствие сил НАТО в Балтийском регионе и на всем восточном фланге. Во внутренней безопасности нам нужно работать над улучшением возможностей учреждений и служб, чтобы мы были готовы к различным событиям и во внутренней политике“, — сказал он.