Министр иностранных дел Латвии: пока Россия — агрессор, ее гражданам не место ни в Европе, ни в Украине

„Во внешней безопасности акцент должен быть сделан на сильный Европейский Союз, как в экономическом плане, так и в сфере безопасности, и присутствие сил НАТО в Балтийском регионе и на всем восточном фланге. Во внутренней безопасности нам нужно работать над улучшением возможностей учреждений и служб, чтобы мы были готовы к различным событиям и во внутренней политике“, — сказал он.