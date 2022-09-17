Пеэтер Олеск завоевал бронзу на чемпионате Европы по стрельбе

На чемпионате Европы по стрельбе во Вроцлаве сборная Эстонии завоевала сегодня свою первую медаль. Бронзу Эстонии принес Пеэтеру Олеску, который стал третьим в упражнении с полнокалиберным пистолетом, набрав 582 очка.