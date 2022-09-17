Пеэтер Олеск завоевал бронзу на чемпионате Европы по стрельбе(1)
На чемпионате Европы по стрельбе во Вроцлаве сборная Эстонии завоевала сегодня свою первую медаль. Бронзу Эстонии принес Пеэтеру Олеску, который стал третьим в упражнении с полнокалиберным пистолетом, набрав 582 очка.
Швейцарский стрелок Адриан Шауб стал чемпионом Европы с 583 очками, серебро досталось представителю Азербайджана Руслану Луневу (583), сообщила Эстонская стрелковая ассоциация.
Сегодняшняя бронза – четвертая медаль Пеэтера Олеска на взрослом чемпионате Европы.
Места других эстонских стрелков, выступавших сегодня: 12. Немо Табур (575), 21. Фред Раукас (565), 22. Рауль Эрк (565), 27. Рейо Виролайнен (558).
В командных олимпийских соревнованиях по быстрой стрельбе эстонская сборная в составе Пеэтера Олеска, Немо Табура, Фреда Раукаса заняла шестое место.