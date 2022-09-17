Другие виды
17.09.2022, 19:36

Пеэтер Олеск завоевал бронзу на чемпионате Европы по стрельбе

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Peeter Olesk
Peeter Olesk
ФОТО: Risto Aarrekivi | RISTO@AARREKIVI.FI

На чемпионате Европы по стрельбе во Вроцлаве сборная Эстонии завоевала сегодня свою первую медаль. Бронзу Эстонии принес Пеэтеру Олеску, который стал третьим в упражнении с полнокалиберным пистолетом, набрав 582 очка.

Швейцарский стрелок Адриан Шауб стал чемпионом Европы с 583 очками, серебро досталось представителю Азербайджана Руслану Луневу (583), сообщила Эстонская стрелковая ассоциация.

Сегодняшняя бронза – четвертая медаль Пеэтера Олеска на взрослом чемпионате Европы.

Места других эстонских стрелков, выступавших сегодня: 12. Немо Табур (575), 21. Фред Раукас (565), 22. Рауль Эрк (565), 27. Рейо Виролайнен (558).

В командных олимпийских соревнованиях по быстрой стрельбе эстонская сборная в составе Пеэтера Олеска, Немо Табура, Фреда Раукаса заняла шестое место.


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