Биржевая цена электроэнергии в воскресенье упадет до 113,65 евро за мегаватт-час

Самое дешевое электричество будет в Эстонии в раннее воскресное утро с пяти до шести часов, когда мегаватт-час будет стоить 34,02 евро, пишет rusERR.

Самая высока цена на электроэнергию в воскресенье будет вечером с 20 до 21 часа, когда цена достигнет 276,14 евро за мегаватт-час. В середине дня цена будет колебаться в районе 100 евро за мегаватт-час.

В Финляндии среднесуточная цена в воскресенье опустится до 98,16 евро, в Латвии и Литве — до 116,11 евро.