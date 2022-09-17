На Пярнамяэской станции по приему отходов можно приобрести качественный компост

Компост хорошо подходит для удобрения и улучшения качества почвы для сада и огорода, цветочных клумб и комнатных растений, его рекомендуется смешивать с почвой в соотношении 1:1.

В настоящее время доступно приблизительно 500 кубометров (500 т) сертифицированного компоста по цене 7,20 евро за кубометр. Пярнамяэская станция по приему отходов открыта по рабочим дням с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 18.00. Погрузка компоста осуществляется вручную или при необходимости с помощью экскаватора по рабочим дням до 17.00. Рекомендуется иметь свой транспорт, а в случае больших объемов можно заказать у Таллиннского центра отходов транспортировку компоста по цене 1,20 евро за километр. Заказы принимаются по адресу info@jaatmejaam.ee .

Хотя компост просеян, он все же может содержать небольшие кусочки пластика или стекла. Это обусловлено тем, что люди выбрасывают в расположенные на кладбищах контейнеры для отходов озеленения чаши от свечей и тару. При работе с компостом рекомендуется использовать перчатки.

Все столичные станции по приему отходов - Пярнамяэская (Ристайа теэ, 8), Рахумяэская (Рахумяэ теэ, 5а), Пяэскюлаская (Раба, 40) и Коплиская (Пальяссааре пыйк, 5) - принимают от горожан листву и прочие отходы озеленения. Житель Таллинна может за один раз бесплатно сдать 0,6 кубометра (до шести 100-литровых мешков) садовых отходов. Из отходов садоводства и озеленения, которые были доставлены на столичные станции по приему отходов, изготавливается сертифицированный компост, который можно использовать в саду.