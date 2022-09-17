„Из них такое поперло, что никто не ожидал“. Как заключенные реагируют на призывы вступить в ЧВК „Вагнера“

Другой собеседник Би-би-си тоже говорит, что „представитель ЧВК“ был в ИК-6 в воскресенье. „Я читал новости, что он ездит по колониям, но это было так далеко, а тут на видео мой родной плац. Все как в других колониях говорят - вывели на плац всех, включая злостных нарушителей, которые не должны были там оказаться“, - рассказал он.

О том, что в ИК-6 выступал человек, похожий на Пригожина, один из собеседников Би-би-си узнал от своего сына, заключенного этой колонии. Тот позвонил отцу в понедельник, 12 сентября, и рассказал, что накануне „приехал какой-то человек, похожий на Пригожина, имени своего не называл“, предлагал поехать воевать в Украину.

Официально частной военной компании (ЧВК) „Вагнер“ не существует - наемничество запрещено российским и международным законодательством. Российские власти до войны в Украине отрицали существование ЧВК. В мае 2022 года глава МИДа Сергей Лавров говорил, что ЧВК „Вагнера“ не связана с российскими властями и не воюет в Украине. А в июле в прокремлевской „Комсомольской правде“ вышел репортаж об участии „легендарной“ ЧВК в боях в Украине.

Видео из колонии начало распространяться в телеграм-каналах 14 сентября. СМИ писали о Пригожине как о создателе „Вагнера“. На видео человек называет себя представителем ЧВК. СМИ уже неоднократно сообщали , что бизнесмен лично объезжает исправительные колонии , вербуя в ряды наемников заключенных.

Два собеседника Би-би-си - отец заключенного, отбывающего наказание в ИК-6, и заключенный, отбывавший ранее наказание в этой колонии, подтвердили место съемки, также они знают, что там в ИК-6 несколько дней назад приезжал „Пригожин“. Оба говорили с Би-би-си на условиях анонимности, поскольку опасаются за собственную безопасность. Ранее два других собеседника Би-би-си, знакомых с бизнесменом, узнали Пригожина на видео из колонии.

Колония, где монолог человека, похожего на Пригожина, перед заключенными сняли на видео, - это ИК-6 в Марий Эл. Определить место съемки удалось по фону на видео - на нем виден храм с зеленой крышей и труба промзоны. Такой храм есть в ИК-6, он стоит рядом с промзоной колонии.

„Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похожая“, - говорит на видео человек, в котором собеседники Би-би-си узнают Пригожина. Он обещает заключенным свободу и помилование после полугода „службы“.

При этом если осужденных по „террористическим“ статьям на войну не зовут, то вероятно потому, что такие дела зачастую являются политическими и связаны с обвинениями в преступлениях против конституционного строя и действующей власти, считает Подоплелова.

„В приоритете у вербовщиков изначально были осужденные по тяжким статьям, но во время первых приездов в колонии были более жесткие ограничения в отношении „неблагонадежных“ - тех, кто сидит по делам о наркотиках и сексуальных преступлениях“, - говорит руководитель юридической службы „Руси сидящей“ (организация внесена в реестр „иноагентов“) Ольга Подоплелова. Сейчас, похоже, берут и таких. „Пригожин“ на видео объясняет, что статья 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков) может препятствовать отправке на войну, исходя „исключительно из того, была зависимость или нет“. Чтобы выяснить „насколько человек устойчив“, вербовщикам достаточно „провести полиграф и задать вопросы“, заявил он. Он подтвердил, что шанс отправиться на войну есть и у тех кто сидит по „сексуальным статьям“: „Мы понимаем, что бывают ошибки“. „Представитель ЧВК“ не скрывал своего отношения к качеству российского правосудия.

Встреча с человеком из ЧВК в ИК-6 состоялась впервые, но ранее в колонии проводили собеседования с некоторыми заключенными сотрудники учреждения - они пытались выяснить, не хотели бы те поехать добровольцами воевать в Украину. Так пересказывает разговор с сыном собеседник Би-би-си. На эти собеседования вызывали не всех - в основном, осужденных „по профильным статьям - разбой, умышленное убийство“, рассказывает отец заключенного. Осужденных, например, по статье „терроризм“ и на разговоры с руководством не звали, и на плац к представителю ЧВК не выводили. Бывший заключенный ИК-6 отмечает, что там сидят заключенные, попавшие в колонию строгого режима впервые - это „насильники, убийцы и наркоторговцы“.

Администрация колонии, по его словам, недовольна приездом вероятного руководителя ЧВК: „К ним приезжают и хозяйничают в их вотчине, никому не понравится, если в чужой монастырь со своим уставом“. Ни его сын, ни кто-либо из его окружения не пытались завербоваться в ЧВК, утверждает собеседник Би-би-си. Сам он тоже войну не поддерживает: „Я, мягко говоря, против“.

„Когда им сказали, что через несколько дней их увезут, из них такое поперло, что никто не ожидал, - рассказывает отец заключенного со слов сына. - Начали агрессивно себя вести - с охраной, со своими же, мол, нам пофигу, нам осталось два дня, и никто нам не указ. Охрана, мне кажется, сама не дождется, когда они уедут, неспокойно из-за них все“.

Собеседник Би-би-си, отбывший наказание в ИК-6, знает о заключенных по статье „убийство“, согласившихся поехать на войну“: „Один человек по 105-й [“убийство“ - ред.], которого я знаю, абсолютно адекватный парень, абсолютно несправедливо на него повесили нарушений в начале срока, ему осталось немного, два-три года, но он не может освободиться по УДО, и вот поедет теперь туда“.

В четверг отцу заключенного стало известно, что в списки ЧВК попали не все желающие - приняли 77 человек. По его словам, их всех увезли из колонии в ночь с пятницы на субботу, никаких документов в администрации они не подписывали.

По словам собеседника Би-би-си, из примерно 600 заключенных колонии поехать в Украину согласились несколько десятков человек. Другой собеседник Би-би-си, отбывавший в прошлом году наказание в ИК-6 и поддерживающий связь с оставшимися там заключенными назвал похожие цифры - по его данным, записаться в ЧВК захотели около сотни заключенных.

Отец заключенного обращает внимание, что лысый мужчина, выступавший перед заключенными, говорил про зарплату и обещал помилование: „Общие слова, ничем не подкрепленные: будет и это, и то, и бюст на родине героя. Никто не задумывается, как это будет, какой механизм“. Условие, которое обозначил человек, похожий на Пригожина, - полгода пробыть на передовой.

Адвокат отмечает, что для перевода осужденных из других субъектов РФ в колонии приграничных регионов необходимо распоряжение ФСИН, но оформить его можно „за полчаса“ - например, на основании рапорта о личной опасности для осужденного находиться на прежнем месте и невозможности перевода в другую колонию в том же субъекте РФ.

Юристы, с которыми поговорила Би-би-си, отмечают, что официально оформить отправку на войну заключенных невозможно, но без серьезного административного ресурса администрации колоний не смогли бы даже запустить на свою территорию представителей ЧВК, а тем более разрешить вывезти оттуда заключенных. Не исключено, что начальство в колониях получает письменные указания, говорит один из собеседников Би-би-си (адвокат ведет дело завербованного для участия в боевых действиях заключенного по поручению его родственницы). „Любой сотрудник ФСИН понимает, что сегодня у него забрали заключенного, а завтра спросят, где он“, - рассуждает он

В соседней с ИК-6 колонии, где есть содержащиеся на облегченном режиме заключенные (им, например, разрешено больше свиданий и больше передач), о возможности записаться в ЧВК объявлял начальник лагеря. Из примерно 80 человек двое согласились поехать на войну, утверждает собеседник Би-би-си. Он предположил, что в такую небольшую по численности колонию самому Пригожину просто было неинтересно ехать.

По его данным, такие же встречи „Пригожин“ провел в еще двух колониях в Марий Эл - в поселках Медведево и Куяре (в Медведево ИК-3, поблизости от Куяра в поселке Лесном - ИК-4). В последней поехать воевать захотели около 200 человек.

„Те, кто топил за Путина, - как ни странно, среди зэков есть много поддерживающих Путина - кто поддерживали, отнеслись позитивно, кто нет - молча послушали, ушли и в тихом шоке находятся. Большинство тех, кто индифферентен. Людей с ясной позицией, что тех, что тех, не так много. Небольшой перевес у тех, кто поддерживает. Чем ближе [война] становится к твоему лагерю, где ты сидишь, тем меньше зэк это поддерживает. Тем больше тех, кто предпочитает молчать“, - так описывает общественное мнение в ИК-6 ее бывший заключенный - со знакомыми оттуда он поддерживает связь.

„Ребята, мы вам это не запрещаем, мы вам это гарантируем“

На опубликованное видео с выступлением „Пригожина“ попала не вся его речь, утверждает собеседник Би-би-си, знакомый с ситуацией в ИК-6. Кроме того, он обращает внимание, что „представитель ЧВК“ называет дезертирство, мародерство, наркотики и алкоголь смертными грехами, хотя судя по информации из других колоний, без камеры человек, похожий на Пригожина, говорил иначе: „В СМИ, когда сообщали о его визитах в другие колонии, [это называлось не смертными грехами], это был, наоборот, selling point такой: мол, ребята, мы вам это не запрещаем, мы вам это гарантируем, ну кроме дезертирства, понятное дело“.

Собеседник Би-би-си также утверждает, что опубликованную на этой неделе запись встречи с заключенными снимал человек, приехавший с „представителем ЧВК“ в колонию. Сам „Пригожин“ на встрече представил его тыловиком ЧВК. „Очевидцы припоминают, что этот фраер убрал свой айфон в нагрудный карман, откуда, видимо, удачно выглядывала камера, - говорит собеседник Би-би-си со знакомыми в ИК-6. - С отправкой наемников все идет своим чередом, ходит слух, что ЧВК сами слили эту тему, подобрав рекламные фразы. Также, например, они снимают успешных зэков на фронте на фоне хорошей бытовухи и вычищенного оружия, чтобы соблазнять людей на зонах на новые контрактные поступления“.

Пресс-служба „Конкорда“ (компании Пригожина), через которую тот иногда отвечает журналистам, сначала сообщила, что человек на видео из колонии „чудовищно похож на Евгения Викторовича [Пригожина]“: „Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач cпецоперации, и, похоже, у него это успешно получается“. Вечером 15 сентября пресс-служба на своей странице во „ВКонтакте“ опубликовала слова, которые она приписывает самому бизнесмену.