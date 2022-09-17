ФОТО | Скупают всё: парковка IKEA забита машинами, а у кассы - очередь на полмагазина

Магазин IKEA открыл свои двери в Эстонии три недели назад, 25 августа. Казалось, за это время местные жители должны были бы уже немного "успокоиться" и привыкнуть, что IKEA здесь надолго и необходимости бросать всё и бежать сломя голову за стулом, шкафом или другими предметами интерьера уже нет. Однако бешеный интерес к магазину не угас до сих пор - парковка забита машинами, а в магазине длинные очереди. А вы уже были в IKEA?