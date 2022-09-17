Страны Балтии - рассадник мошенников по скручиванию пробега автомобилей

CarVertical решил выяснить, как уровень мошенничества с пробегом варьируется по разным странам. В ходе исследования было изучено около 900 000 отчетов об истории подержанных автомобилей в разных странах.

В результате полученных данных выяснилось, что худшие показатели - у стран Балтии.

Из 23 государств на первом месте оказалась Латвия (24,8 % проверенных машин имеют признаки фальсификации пробега). На втором месте — Румыния (19,83%), на третьем — Эстония (18,95%), на четвертом — Литва (18,34%). Пятерку замыкает Россия, где скручивания показаний реального пробега замечено у 17,43% машин. Меньше всего мошенников было в Западной Европе, Бельгии.