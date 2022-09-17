Вступающая в НАТО Швеция готова отправить войска в страны Балтии

В отчете, представленном правительству, Вооруженные силы Швеции выступили с целым рядом предложений относительно того, какой вклад королевство могло бы внести в альянс после вступления в НАТО. По данным армии, вкладом Швеции могут стать боевые самолеты для обеспечения воздушной безопасности, корабли для постоянных военно-морских сил альянса, а также сухопутные войска для защиты стран Балтии и Восточной Европы, сообщает местный телеканал SVT.