За рубежом
17.09.2022, 14:40

Вступающая в НАТО Швеция готова отправить войска в страны Балтии

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Rootsi hävitaja JAS 39 Gripen E Läänemere kohal
Rootsi hävitaja JAS 39 Gripen E Läänemere kohal
ФОТО: TT NEWS AGENCY | via REUTERS

По мнению Вооруженных сил Швеции, страна могла бы внести свой вклад и в оборону стран Балтии.

В отчете, представленном правительству, Вооруженные силы Швеции выступили с целым рядом предложений относительно того, какой вклад королевство могло бы внести в альянс после вступления в НАТО. По данным армии, вкладом Швеции могут стать боевые самолеты для обеспечения воздушной безопасности, корабли для постоянных военно-морских сил альянса, а также сухопутные войска для защиты стран Балтии и Восточной Европы, сообщает местный телеканал SVT.

"Мы продвинулись довольно далеко в процессе планирования“, — сказала пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции Тереза Фагерштед.

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