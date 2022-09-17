Байден - Путину: не помышляй о ядерном оружии

Корреспондент телеканала Скотт Пелли спросил президента, что бы он сказал Владимиру Путину, если бы тот задумался о применении в Украине оружия массового поражения. „Не надо, не надо, не надо“, - ответил Байден.

На уточняющий вопрос о последствиях применения ядерного оружия для Путина Байден парировал: „Вы думаете, что я вам скажу, что точно знаю, какие они будут? Конечно, не скажу. Они будут далеко идущими“.

По словам Байдена, в этом случае Россия „станет большим изгоем в мире, чем когда бы то ни было“. Ответные действия США, по словам Байдена, будут зависеть от масштабов действий России.

После Байдена возможность применения Россией ядерного оружия в Украине прокомментировали и в Кремле. В ответ на соответсвующий вопрос пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил журналистам почитать военную доктрину: "Читайте доктрину. Там все написано“.

В документе говорится, что РФ может применить ядерное оружие:

„в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения“,

„в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства“.

Напомним, что еще в первые дни войны, 27 февраля, Путин публично распорядился привести стратегические ядерные силы в состояние, которое он назвал „особым режимом боевого дежурства“. Он не уточнил, в чем особенность; в публично доступных документах такая терминология не используется.

В последующие недели и месяцы представители западных разведок говорили, что не наблюдают никаких изменений в функционировании российских ядерных сил.