ФОТО | Полиция и Bolt провели совместный рейд в центре Таллинна: 32 человека ехали на самокатах в состоянии алкогольного опьянения

По словам руководителя Bolt в странах Балтии Эймантаса Балта, самой большой проблемой являются превышение скорости и когда на одном самокате едут сразу два человека. "В то же время особое беспокойство вызывают случаи управления самокатом в состоянии алкогольного опьянения. Напоминаем, что на самокате может ездить только один человек, и он должен быть трезвым. В случае нарушений правил использования Bolt и правил дорожного движения мы имеем право удалить пользователя с платформы Bolt“, — добавил Балта.

Как заметила представитель Пыхьяской префектуры Сирет Тоббер, чем темнее на улице, тем больше было поймано пьяных людей на самокатах. "Очень часто люди на самокатах думают, что с ними ничего не случится. Однако в этом году уже 295 человек пострадало в результате различных происшествий с самокатами, в трети случаев причина произошедшего была связана с алкоголем. Особенно страшно было вчера наблюдать за теми, кто двоем ехал на одном самокате. Дождливая погода и скользкая дорога значительно увеличили тормозной путь самоката. Если добавить к этому алкогольное опьянение и то, что у многих нет шлема, можно сказать, что несчастный случай словно выжидает своего часа", — сказала Тоббер.

