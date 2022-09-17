ФОТО | Полиция и Bolt провели совместный рейд в центре Таллинна: 32 человека ехали на самокатах в состоянии алкогольного опьянения
Вчера вечером представители Bolt присоединились к полицейскому рейду, в рамках которого провели проверку самокатчиков в центре Таллинна.
По словам руководителя Bolt в странах Балтии Эймантаса Балта, самой большой проблемой являются превышение скорости и когда на одном самокате едут сразу два человека. "В то же время особое беспокойство вызывают случаи управления самокатом в состоянии алкогольного опьянения. Напоминаем, что на самокате может ездить только один человек, и он должен быть трезвым. В случае нарушений правил использования Bolt и правил дорожного движения мы имеем право удалить пользователя с платформы Bolt“, — добавил Балта.
Всего в ходе рейда было проверено около 150 человек. Задержаны 32 человека в состоянии алкогольного опьянения, трое из них - несовершеннолетние. В пяти случаях самокаты остановили из-за того, что на них одновременно ехали два человека.
Как заметила представитель Пыхьяской префектуры Сирет Тоббер, чем темнее на улице, тем больше было поймано пьяных людей на самокатах. "Очень часто люди на самокатах думают, что с ними ничего не случится. Однако в этом году уже 295 человек пострадало в результате различных происшествий с самокатами, в трети случаев причина произошедшего была связана с алкоголем. Особенно страшно было вчера наблюдать за теми, кто двоем ехал на одном самокате. Дождливая погода и скользкая дорога значительно увеличили тормозной путь самоката. Если добавить к этому алкогольное опьянение и то, что у многих нет шлема, можно сказать, что несчастный случай словно выжидает своего часа", — сказала Тоббер.