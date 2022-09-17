17.09.2022, 16:15
ВИДЕО | Литовские футбольные болельщики мощно поддержали Украину на матче Лиги конференций
ФОТО: | Global Look Press
Болельщики футбольного клуба „Жальгирис“, красиво поддержали украинцев во время игры второго тура Лиги конференций против швейцарского „Базеля“.
В рамках 2-го тура группового этапа Лиги конференций литовский „Жальгирис“ с минимальным счетом уступил швейцарскому „Базелю“ (0:1).
Во время игры, болельщики клуба из Вильнюса решили красиво поддержать украинский народ в войне. На игре присутствовало около 5 тысяч болельщиков, которые скандировали: „Слава Украине! Героям слава“.
После 2-х туров ЛК, „Базель“ (6 очков) возглавляет группу Н, на втором месте идет ереванский „Пюник“ (3 очка), где играет Никита Баранов. Литовский „Жальгирис“ занимает третье место (1 очко), а замыкает группу словацкий „Слован“ (1 очко).