СЕЙЧАС | Украинский тренер „Левадии“ дебютирует против грозы авторитетов (0:0)

До матча:

Футбольный клуб „Курессааре“ во главе с украинским специалистом Романом Кожуховским, в этом сезоне демонстрирует отличные результаты, играя на равных с лидерами Эстонского футбола.

Островитяне уже успели дважды отобрать очки у „Нымме Калью“ и „Пайде“, а также один раз у „Левадии“. Лидер чемпионата „Флора“, смогла обыграть „Курессааре“, только благодаря голу на 93-й минуте.

В этом сезоне „Левадия“ встречалась с островитянами трижды. 17 апреля была одержана тяжелая победа со счетом 1:0, а в конце июня сыграли в ничью 1:1 в Курессааре. В крайней встрече этих команд, которая состоялась в Курессаре, „Левадия“ одержала волевую победу 2:3, проигрывая после первого тайма 2:0.

Сегодняшняя игра также станет дебютной для нового главного тренера „Левадии“ Максима Калиниченко. 43-летний украинец на предматчевой пресс-конференции сказал, что неделя была насыщенной, а оценку первой недели в Эстонии можно будет дать после игры с „Курессааре“.

Калиниченко охарактеризовал будущего соперника так: „Куресааре — агрессивная команда, которую нельзя недооценивать. Они проводят лучший сезон в истории клуба, они играют хорошо и доставили много головной боли всем клубам чемпионата“.

Нападающий Роберт Кирсс согласился с главным тренером, что „Курессааре“ — сильная команда. „Они играют в очень прямолинейный футбол и сильны в играх один в один. Вы должны быть на 100% готовы к каждому контакту, чтобы победить. Будет много борьбы, и вы должны быть готовы к этому“, — сказал Кирсс.

Предстоящую встречу с „Курессаре“ пропустят защитник Милан Митрович и полузащитник Марк Оливер Рооснупп.

„Курессаре“ проводит свой лучший сезон. Команда занимает пятое место (40 очков), отставая от идущих четвертыми „Пайде“, отставая от лидирующей „Флоры“ (81 очко), которая в субботу обыграла нарвский „Транс“ (0:4), на 13 очков.



Игра между „Левадией“ и „Курессааре“ начнется в 14:30, билеты на игру можно купить на сайте piletitasku.ee или на стадионе.