В Таллинне собираются высшие военные представители НАТО. Премьер-министр Каллас: Россию нужно остановить(63)
Сегодня в Таллинне проходит конференция Военного комитета НАТО.
На ежегодных встречах высших военных представителей НАТО командующие силами обороны всех стран-союзников обсуждают стратегические разработки альянса. Главная тема этого года — реализация решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, в вопросах сдерживания и обороны. Впервые к участию в конференции приглашены командующие силами обороны Финляндии и Швеции.
В своем вступительном слове перед командующими силами обороны союзников премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что война России против Украины, развернувшаяся у самых границ НАТО, является самой серьезной проблемой безопасности нашего поколения.
На летнем саммите в Мадриде представители НАТО единодушно подтвердили, что Россия стала главной угрозой для НАТО и ее союзников. "Россия хочет любой ценой разрушить наше единство и заставить нас прекратить поддерживать Украину. В арсенале террористической тактики Кремля как всемирный голод, так и запугивание ядерной катастрофой, в качестве орудия шантажа используется также энергия“, – отметила Каллас.
Она подчеркнула, что в отношении России необходимо применять долгосрочную политику разумного сдерживания. "В центре нее должна быть всесторонняя поддержка Украины. Сводки с поля боя доказывают, что наша военная помощь была результативной, и ее объемы необходимо увеличивать“, - сказала Каллас.
По словам премьер-министра Эстонии, должно стать очевидно, что военные преступники будут привлечены к ответственности. "Мир, опирающийся на единые правила, должен исходить из принципа, что нанесенный войной ущерб необходимо компенсировать, военные преступления нужно расследовать, а ответственных за них – наказать“, – отметила Каллас.
Она также добавила, что необходимо продолжать повышать цену агрессии через санкции и политическую изоляцию России. "Если мы решительно не остановим российскую агрессию, ни одна страна в мире не сможет чувствовать себя в безопасности“, – подчеркнула Каллас, добавив, что НАТО необходимо как можно быстрее реализовать достигнутые в Мадриде договоренности.
Выступая перед представителями НАТО, Кая Каллас отметила, что на фоне российской агрессии Эстония не должна забывать и о других опасностях. "Мы должны сосредоточиться на гибридных угрозах, борьбе с терроризмом и усилиях, направленных на то, чтобы южные окрестности НАТО были по возможности стабильными“, - сказала она.
Каллас подчеркнула, что НАТО также играет важную роль в качестве двигателя инноваций. "Инициатива свободного мира в области технологий и инноваций имеет ключевое значение, если мы хотим сохранить общественный уклад, основанный на наших идеалах и принципах“, – заявила Каллас. По ее словам, хорошим примером продвижения инноваций в НАТО является созданный при сотрудничестве Эстонии и Великобритании головной офис Катализатора оборонных инноваций для Северной Атлантики – или DIANA.
Военный комитет НАТО собирается дважды в год – одна из встреч проводится в штаб-квартире альянса в Брюсселе, а вторую проводит одна из стран-союзников. На конференции обсуждаются операции и миссии НАТО, текущие дела, а также ищется консенсус для решения глобальных проблем вокруг безопасности.