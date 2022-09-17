В Таллинне собираются высшие военные представители НАТО. Премьер-министр Каллас: Россию нужно остановить

На ежегодных встречах высших военных представителей НАТО командующие силами обороны всех стран-союзников обсуждают стратегические разработки альянса. Главная тема этого года — реализация решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, в вопросах сдерживания и обороны. Впервые к участию в конференции приглашены командующие силами обороны Финляндии и Швеции.

В своем вступительном слове перед командующими силами обороны союзников премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что война России против Украины, развернувшаяся у самых границ НАТО, является самой серьезной проблемой безопасности нашего поколения.

На летнем саммите в Мадриде представители НАТО единодушно подтвердили, что Россия стала главной угрозой для НАТО и ее союзников. "Россия хочет любой ценой разрушить наше единство и заставить нас прекратить поддерживать Украину. В арсенале террористической тактики Кремля как всемирный голод, так и запугивание ядерной катастрофой, в качестве орудия шантажа используется также энергия“, – отметила Каллас.

Она подчеркнула, что в отношении России необходимо применять долгосрочную политику разумного сдерживания. "В центре нее должна быть всесторонняя поддержка Украины. Сводки с поля боя доказывают, что наша военная помощь была результативной, и ее объемы необходимо увеличивать“, - сказала Каллас.

Внимание! Из-за конференции НАТО произойдут изменения в дорожном движении Таллинна До 18:00 воскресенья для движения будет закрыт участок бульвара Рявала от перекрестка Кивисилла до Лийвалайа. Для движения закроют только направление в сторону Лийвалайа, движение в сторону Кивисилла останется открытым. Остановку общественного транспорта „Торнимяэ“ переместят к отелю Radisson Collection. Маршруты и графики движения общественного транспорта останутся неизменными. На том же отрезке организуют обходной путь для пешеходов. Изменения будут обозначены дорожными знаками. Пешеходные переходы со стороны улиц Ливалайа и Кивисилла продолжат работу. Вдобавок к этому в воскресенье, 18 сентября, в промежутке между 08:00 и 15:30 будет ограничено движение по улице Вейценберги. Во избежание заторов автолюбителям рекомендуется по возможности избегать упомянутых участков.

По словам премьер-министра Эстонии, должно стать очевидно, что военные преступники будут привлечены к ответственности. "Мир, опирающийся на единые правила, должен исходить из принципа, что нанесенный войной ущерб необходимо компенсировать, военные преступления нужно расследовать, а ответственных за них – наказать“, – отметила Каллас.

Она также добавила, что необходимо продолжать повышать цену агрессии через санкции и политическую изоляцию России. "Если мы решительно не остановим российскую агрессию, ни одна страна в мире не сможет чувствовать себя в безопасности“, – подчеркнула Каллас, добавив, что НАТО необходимо как можно быстрее реализовать достигнутые в Мадриде договоренности.