Война в Украине не закончится завтра. Пять сценариев ближайшего (и не очень) будущего

Бесконечная война. Это „корейский“ сценарий: между Россией и Украиной появится „линия разграничения“ — как граница по 38-й параллели между Южной Кореей и КНДР. Мирного договора не будет, но стороны подпишут соглашение о перемирии, которое сами же будут периодически нарушать, изматывая друга друга боевыми операциями на разных участках фронта. Это невыгодно ни России, ни Украине — но продолжаться может бесконечно долго.



Террор-война. Сценарий Сектора Газа. Россия переведет промышленность на военные рельсы — насколько это возможно в условиях санкций, а на захваченных территориях оставит добровольцев, ЧВК без единого командования и недоукомплектованную армию. Поставляемые с подсанкционных заводов ракеты будут эпизодически прилетать по гражданским объектам в Украине, а силовики в погонах и без будут заниматься криминалом на оккупированных территориях.



Виртуальная война. Кремль осуществит очередной „жест доброй воли“ и еще одну операцию по „перегруппировке“ — то есть просто выведет войска с захваченных после 24 февраля территорий. А чтобы объяснить согражданам, что это не отступление и не поражение, устроит чистку военного руководства с показательным наказанием „козлов отпущения“, ликвидирует ЧВК и пойдет на некоторые уступки Западу. Но официально война не закончится — она останется в телевизоре и риторике политиков.



Война с эскалацией. Путин попытается оттянуть внимание с Украины на другие регионы. Например, Россия может устроить военную провокацию в сторону какой-нибудь страны НАТО. Главный расчет Кремля здесь будет строиться на том, что НАТО не захочет воевать с Россией и попытается пойти на переговоры. А уже там можно поторговаться за судьбу Украины (или хотя бы Донбасса).



Переворот и конец войны. Украина усиливается с помощью западного оружия, российская армия обескровлена и с трудом может ей противостоять, участники боевых действий возвращаются в свои регионы и организуют ОПГ или входят в „частные армии“ отдельных представителей элиты, которые решают бороться за власть. Генералы спецслужб берут дело в свои руки и смещают центральное руководство. Теперь все политические и военные ошибки — это вина бывшего президента и тех, кто оголтело его поддерживал. А дальше — как получится: возможно, завершение войны, реформы и решение проблемы ДНР, ЛНР и Крыма с помощью ООН.