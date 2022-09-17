МИД Финляндии оценил визовые ограничения Эстонии в отношении россиян как "юридически сомнительные"

"Эстония пытается апеллировать к тому, что владельцы туристических виз из РФ и Беларуси угрожают общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям на основании своей национальности. Такое толкование со стороны Эстонии можно считать юридически сомнительным", – говорится в документе.