17.09.2022, 11:05
МИД Финляндии оценил визовые ограничения Эстонии в отношении россиян как "юридически сомнительные"(4)
"Эстония пытается апеллировать к тому, что владельцы туристических виз из РФ и Беларуси угрожают общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям на основании своей национальности. Такое толкование со стороны Эстонии можно считать юридически сомнительным", – говорится в документе.
Дипломаты приходят к выводу, что Финляндия не может остановить въезд россиян с туристическими визами исключительно на основании гражданства.
Меморандум указывает, что Эстония нарушает систему правовых норм ЕС.
Публично такая оценка никогда не звучала.