Могут ли жители Эстонии позволить себе последнюю модель iPhone?

В Эстонии, Латвии и Литве iPhone 14 Pro в базовой комплектации (128 GB) стоит 1 349 евро. В США стоимость этой же модели составляет 999 $, но следует помнить, что это „чистая“ цена, актуальная лишь для четырёх штатов, где налог с продаж составляет 0%.

Согласно исследованию, среднестатистический житель Эстонии должен отработать 21 день, чтобы собрать деньги на iPhone 14 Pro. При условии, что откладывает на покупку все заработанные деньги. Дольше придётся трудиться жителям Литвы (25,4 дня) и Латвии (28,4 дня) при средних „чистых“ зарплатах 1 116,22 € и 997 € соответственно. В сравнении с прошлым годом количество дней в Эстонии увеличилось на 1,2 дня, а в Латвии и Литве на 1,3 трудодня и 0,5 дня соответственно.

Быстрее всего на новый айфон заработает среднестатистический житель Швейцарии — всего лишь за 4,6 дня. Среднестатистический американец сможет позволить себе новинку, отработав 5,7 дня, а австралиец — 6,1 дня.

Среди стран, попавших в рейтинг, худший результат у Турции, где iPhone равен 146,7 трудодням. Второе и третье место с конца занимают Филиппины и Бразилия с результатами 90,9 и 74,2 соответственно.